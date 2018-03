Ioana, fiica cea mare a criminalului de la Brașov, care a murit la doar 18 ani după ce tatăl ei a înjunghiat-o în timp ce dormea, a lăsat un mesaj incredibil pe Facebook, cu puțin timp înainte de oribilul eveniment.





Pagina 1 din 1

Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Mesajul CUTREMURĂTOR al fetei UCISE de tatăl ei la Brașov. Și-a PREVESTIT MOARTEA? Ce s-a întâmplat înainte de CRIMĂ

Tânăra avea toată viața înainte dar a murit împreună cu fratele și mama ei. Cei trei au fost uciși în somn, cu un cuțit de „stâlpul familiei”. Ioana a pus pe pagina sa de Facebook, în dreptul ultimei postări vizibile, tânăra apare într-un selfie, îmbrăcată în alb, iar descrirea imaginii este cutremurătoare. „Show me what I can’t see when the spark in my eyes is gone." (n.r. Arata-mi ceea ce nu pot vedea, atunci cand sclipirea din ochii mei va disparea)”, este textul scris de fata.Sfârșit tragic pentru o familie din Brașov. O femeie și cei doi copii ai săi au fost uciși cu mai multe lovituri de cuțit. Autorul s-a predat autorităților denunțând oribila faptă. Criminalul este chiar soțul femeii și tatăl celor doi copii.În jurul orei 13.30, ieri, un bărbat murdar de sânge pe haine a intrat în secția 4 de poliție din cartierul Noua unde le-a spus polițiștilor că a comis o crimă. O patrulă de poliție a mers împreună cu denunțătorul pe strada Stejarului nr. 4 A, în zona blocurilor recent construite. Aici, în apartamentul pe care îl deține denunțătorul, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, autorul fiind încătușat, iar la fața locului a fost chemată grupa operativă din cadrul IPJ Brașov, un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și un medic legist. Conform unor surse judiciare se pare că victimele, Ștefan Buliga (13 ani), Monica Buliga (42 ani) și Ioana Buliga (18 ani) prezentau mai multe lovituri de cuțit. Conform acelorași surse individul se numește Florin Mircea Buliga şi este originar din Suceava și este administratorul SC Phoenixgem Brașov SRL, unde de altfel lucra și soția sa Monica. Aceleași surse au declarat că „Bărbatul a aşteptat să adoarmă soţia şi copiii, după care i-a înjunghiat.” SC Phoenixgem Brașov vinde produse și echipamente medicale aduse din Coreea de Sud. Se pare că înainte de a-şi omorî familia, bărbatul ar fi avut o experienţă religioasă la mânăstirea Șinca Veche, în urma căreia a încercat să se sinucidă. Florin Mircea Buliga „ar fi avut o experiență religioasă la o mănăstire, în urmă cu câteva zile, după care a încercat să se sinucidă”, au declarat surse judiciare. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru comiterea infracţiunii de omor calificat, iar miercuri va fi prezentat magistraților Tribunalului Brașov în vederea emiterii mandatului de arestare. Cazul este instrumentat sub supravegherea unui procuror de la Parchetul Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov.