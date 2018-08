Mesaj extrem de dur din SUA la adresa unor INTELECTUALI: „Pretinşii intelectuali de dreapta, în fapt nişte marxişti camuflaţi, sunt una dintre principalele cauze pentru care în România nu există dreapta”

În opinia preşedintelui Coaliţiei românilor din SUA „Ultimele comentarii ale lui Vladimir Tismaneanu şi Gabriel Liiceanu, prin care justifică, îmbraţişează şi glorifică sloganul M..EPSD, confirmă, încă odată, nu doar orientarea marxistă a acestora, dar şi faptul că aceştia – şi nu numai – au devenit ideologi ai unei mişcări anarhice marxist-leniniste care prinde tot mai mult contur în România”.





Chris Terhes: „Romania intra intr-o noua revolutie marxist-anarhica, justificata doctrinar acum de pretinsii intelectuali de dreapta Tismaneanu si Liiceanu. Pretinsii intelectuali de dreapta, in fapt niste marxisti camuflati, sunt una dintre principalele cauze pentru care in Romania nu exista dreapta.

Ultimele comentarii ale lui Vladimir Tismaneanu si Gabriel Liiceanu, prin care justifica, imbratiseaza si glorifica sloganul "M..EPSD", confirma, inca odata, nu doar orientarea marxista a acestora, dar si faptul ca acestia – si nu numai – au devenit ideologi ai unei miscari anarhice marxist-leniniste care prinde tot mai mult contur in Romania.

Obiectivul acestei miscari, dupa cum se vede, este rasturnarea ordinii constitutionale si a democratiei romanesti (atata cat mai exista) si instaurarea unui regim prin care serviciile sa controleze societatea, statul si resursele tarii.

(...) Daca cititi ultimele texte ale lui Tismaneanu si Liiceanu, in care justifica sloganul "M..EPSD", veti observa ca acestia fac referire in textele lor la "revolutie", creand in jurul acestei sintagme atat o teorie a revolutiei, cat si o situatie revolutionara.

Sintagma M..EPSD, devenită slogan naţional

Este deopotriva rezultatul si catalizatorul acestei desteptari civice. Prin ea, se aude vocea vulgului, adica a acelor oameni care nu mai vor sa dezbata la nesfarsit ce si cum. A trecut momentul ambiguitatilor sofisticate. REVOLUTIILE dau glas asteptarilor vulgului. Sunt, ne place sau nu, vulgare. Estetica lor este una diferita de aceea a vremurilor calme. Vulgaritatea lor este, in adancimi, una de un maxim, superb rafinament. Depinde de noi sa-l pretuim cum se cuvine!", a scris Vladimir Tismaneanu

Ultimul paragraf al lui Tismaneanu e parca de-a dreptul copiat din Lenin care, in numele revolutiei, justifica orice, inclusiv crime.

Aceasta idee era impartasita si de alti ideologi bolsevici, care recunosteau in teroare si crime la scara larga mijloace necesare in timpul revolutiei pentru instaurarea "dictaturii proletariatului" (...). Tismaneanu sustine ca prin "revolutia" M..EPSD "se aude vocea vulgului, adica a acelor oameni care nu mai vor sa dezbata la nesfarsit ce si cum".

Exact aceasta era atitudinea cadrelor de partid comuniste din perioada stalinista din Romania, care luau oameni si-i bagau in puscarie pentru delicte contra-revolutionare de opinie, constiinta sau gandire. Exista marturii ale fostilor detinuti politici din inchisorile comuniste romanesti care au spus dupa 89 ca li se justifica arestarea de catre politrucii comunisti pe motiv ca "nu avem timp sa dezbatem; esti cu noi sau impotriva noastra" (...).

Or, tocmai aceasta dezbatere, iata, "profesorul" Tismaneanu doreste sa o suprime, argumentand – asemenea lui Marx si Lenin – ca "vulgul", poporul/oamenii adica, "nu mai vor sa dezbata la nesfarsit ce si cum".

Ca veni vorba, voi ati observat ca acesti pretinsi intelectuali de fapt nu pot dezbate un subiect? In afara de a lingusi gretos vremelnici oameni politici aflati la putere, ori a scuipa cu manie proletara pe cei care nu le impartasesc ideile, acesti indivizi nu pot aduce nici un argument rational, logic, istoric, filozofic, legal fie in a-si sustine propriile pozitii, fie in a contra argumentele celorlalti.

De la cineva ca Vladimir Tismaneanu, care preda stiinte politice la o universitate din SUA si a condus, pe timpul lui Basescu,"Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania", te-ai fi asteptat, totusi, la niste argumente solide, daca nu e de acord cu politicile PSD-ului (care nu-s nici pe departe perfecte). Dupa cum puteti vedea, insa, Tismaneanu nu aduce nici un argument, acesta justificand in schimb limbajul obscen si suprimarea dezbaterii.

Cautand acum ceva pe net aflu ca Tismaneanu, dupa ce a plecat din Romania in 1981, a fost ajutat sa vina in SUA de Partidul comunist american, iar prima sa carte in libertate "este o apologie a comunismului american". Chiar voi cauta cartea, pentru ca sunt curios ce a putut scrie in ea.

