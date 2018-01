Mesaj DUR pentru Gigi Becali: „Să-și vadă de oile lui. Credibilitatea pe piața europeană este sub zero”

Marcel Popescu, președintele echipei CS „U” Craiova, i-a transmis un mesaj dur lui Gigi Becali, enervat pentru că finanțatorul FCSB insistă pentru transferul lui Alexandru Băluță.





Marcel Popescu, președintele celor de la CS „U” Craiova, s-a enervat pentru că Gigi Becali insistă să-l aducă la FCSB pe Alexandru Băluță. Oficialul oltenilor i-a transmis finanțatorului să-și vadă de treaba lui. Popescu a mai spus că gruparea „roș-albastră” nu mai are credibilitatea în Europa, din cauza transferurilor păguboase pe care le-a realizat.

„Aş vrea ca fiecare să-şi vadă de oile lui. Problema e simplă. Astăzi, jucătorii nu vor să se ducă la FCSB. Ce să vândă FCSB? Păi, Alibec nu a dat niciun gol şi are ofertă? Au vândut destul, iar credibilitatea lor pe piaţa europeană nu este în cădere, este sub zero! Tot ce au dat nu a corespuns. Să nu uităm că patronul îi ironizează pe cumpărători. Nu spunea el că l-a dat pe Stanciu care nu putea să dribleze o găină moartă sau cam aşa ceva... Asta nu este în regulă", a spus Popescu la Digi Sport.