MESAJ DUR pentru PROTESTATARI: „De ce ieșiti în stradă?! În Franța se trăiește mai rău decât în România”

Mihaela Coposciuc, jurnalist român stabilit la Paris, a postat pe facebook un mesaj în care vorbește despre traiul la Paris, menționând faptul că, în ciuda a ceea ce s-ar crede, se trăiește mai rău decât în România. Totodată, aceasta adresează o întrebare protestatarilor: „De ce iesiti in strada?! In Franta se traieste mai rau decat in Romania”.





”De ce iesiti in strada?! In Franta se traieste mai rau decat in Romania, daca nu ai business-ul tau sau un salariu peste mediu. Iar daca ai business-ul tau, te mananca taxele: 60% din profit ti le suge statul (socialist). In Franta majoritatea oamenilor (caci nu multi ajung sa aiba studii superioare) primesc ca salariu ceea ce ei numesc SMIC. Adica, minimul de 1200€ in mana. Daca locuiesti in Paris si nu ai apartamentul tau, dai din banii astia in medie 900€ pentru un studio inchiriat. Ca deh, cine isi permite sa cumpere o garsoniera de 20 metri patrati care sare jumatatea de milion?!

De achizitionarea unui apartament nu mai vorbesc... Apoi, cu legea muncii... E de gluma. Statul iti ia enorm din salariul brut. Iar cand te duci la medic, platesti de fiecare data -desi esti asigurat- ca in cele din urma sa ti se reamburseze abia 50% din consultatiile platite (inclusiv la medicul de familie) Aberant? Deloc. Realitate. Sa trecem la spitale! Veniti la urgente la una dintre cele mai mari pediatrii din Paris: Armand Trousseau. Ahhh, ce rau imi pare ca mi s-a descarcat telefonul, ca asa as fi facut niste poze din cabinetul medicului - pereti scorojiti, salteaua de consultatie gaurita, praf, gunoiul debordant! (Grigore Alexandrescu din Bucuresti e lux!) Pardon, care medic, ca ala era un invatacel! Caci da, lipsa de personal medical e o realitate crunta, exact cum o descrie Patrick Pelloux in cronicile sale. Si culmea, medicii sunt platiti bine in tara asta!

Pensiile... Cat ai cotizat, atata primesti. Iar daca nu ai cine sa te ingrijeasca la o varsta inaintata si esti obligat sa mergi la un "maison de retraite" (casa de batrani), statul iti ia toata averea ca sa-ti plateasca locul acolo. Da, e foarte scump! Cei care traiesc bine si se bucura de putinul cotidian sunt imigrantii. Statul "are grija" de cei care NU muncesc si le da mia de euro pe luna (aproape salariul minim pe economie), plus, dupa ceva timp, o locuinta sociala. Da, aia sunt fericiti si aplauda rolul protectionist al statului francez. Asadar, e mai bine la altii?! De ce tot injurati guvernul?! NB: Personal, am noroc ca tatal fetitei mele vine dintr-o familie buna (pardon, el a avut mare noroc ca s-a nascut acolo) ca altfel -cu toata sinceritatea- in Franta nu o duci mult mai bine ca in Romania!”, concluzionează jurnalista.

