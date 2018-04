Mesaj de la Cotroceni: Ce a transmis preşedintele Klaus Iohannis în Sâmbăta Mare

„Este important să înţelegem care sunt tradiţiile, valorile, aspiraţiile şi nevoile comunităţilor rome, pentru a identifica acele soluţii care contribuie concret la incluziunea socială a membrilor minorităţii rome, prezervând, în acelaşi timp, identitatea lor culturală”. Sunt cuvintele preşedintelui Klaus Iohannis rostite sâmbătă cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor.





Șeful Statului a subliniat că "în anul Centenarului României trebuie să evidenţiem contribuţia cetăţenilor de etnie romă la istoria şi diversitatea societăţii noastre". "De Ziua Internaţională a Romilor, transmit gândurile mele bune cetăţenilor de etnie romă din ţara noastră! Ca în fiecare an, 8 aprilie constituie şi un prilej potrivit de a readuce în atenţia publică problemele cu care se confruntă una dintre cele mai numeroase minorităţi etnice din Europa, care este încă expusă diverselor forme de excludere socială şi de marginalizare. Este important să înţelegem care sunt tradiţiile, valorile, aspiraţiile şi nevoile comunităţilor rome, pentru a identifica acele soluţii care contribuie concret la incluziunea socială a membrilor minorităţii rome, prezervând, în acelaşi timp, identitatea lor culturală", precizează Iohannis în mesajul de sâmbătă. El a mai adăugat că "Suntem, în aceeaşi măsură, datori să sprijinim această minoritate în rolul pe care îl joacă în consolidarea ţării noastre ca un spaţiu al coeziunii sociale şi al solidarităţii în jurul marilor proiecte naţionale, construite pe valorile toleranţei şi respectului reciproc". Sărbătorită, an de an, de către romii de pretutindeni, la data de 8 aprilie, Ziua Internaţională a Romilor este organizată cu scopul de a promova valorile culturale ale acestei comunităţi, dar şi de a semnala, totodată, problemele cu care se confruntă.

