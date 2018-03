Memorialul Durerii, NOU sezon la TVR: „O generație care ne-a dat o țară”

În anul CENTENARULUI: Memorialul Durerii, de luni până sâmbătă la TVR Memorialul Durerii debutează sâmbătă, 17 martie, sub genericul „O generație care ne-a dat o țară”, iar de luni până vineri continuă cu „Memorialul durerii-Centenar 2018”.





Sub semnul Centenarului Marii Uniri, „Memorial Durerii” revine la TVR 2 cu o nouă serie documentară consacrată generației eroice care a făurit și cârmuit România modernă. Sub semnătura inconfundabilă a echipei conduse de cunoscutul om de televiziune Lucia Hossu-Longin, Memorialul Durerii debutează sâmbătă, 17 martie, sub genericul „O generație care ne-a dat o țară”, iar de luni până vineri continuă cu „Memorialul durerii-Centenar 2018”.

Sâmbătă, 17 martie, de la ora 14.00, noul sezon „Memorialul Durerii - O generație care ne-a dat o țară”, dedicat marilor personalități care au pus umărul la făurirea României Mari debutează cu un episod care îl are ca personaj central pe Woodrow Wilson. Președintele Statelor Unite este unul dintre oamenii politici care au influienţat istoria Românie Mari. Noi portrete ne vor dezvălui contribuţia istoricilor Unirii – Ion Nistor, Ioan Lupaș, Silviu Dragomir, dar şi o prezentare a publicistului și omului politic basarabean Pantelemon Halipa. Îi vom cunoaşte şi pe Ion Ianculeț, Daniel Ciugureanu, Generalul Eremia Grigorescu şi Vasile Lucaciu, dar şi pe românii prezenţi la Conferința de Pace de la Paris. Seria va fi completată cu Alexandru Vaida Voievod şi Sever Bocu.

„Am străbătut sute de kilometri pe urmele celor care au construit această ţară şi aici revenim la legătura clasică cu Memorialul Durerii. Mulţi dintre ei au ajuns şi chiar au sfârşit în închisorile comuniste, după 23 august 1944. Unii au fost întemniţaţi imediat, alţii după noaptea fatidică din mai 1950, când au fost ridicaţi foarte mulţi demnitari. Toţi au fost duşi la Sighet, fără vreo decizie sau hotărâre judecătorească. Aici este legătura puternică dintre Memorialul Durerii şi Unirea din 1918. Multe dintre personalităţile care au contribut la Marea Unire şi care erau tineri în 1918, după 30 de ani, în 1947-1948, au luat drumul închisorilor, în general la Sighet, pentru că acolo erau întemniţaţi deminitarii”, au spus Lucia Hossu Longin şi echipa Memorialul Durerii.

„Memorialul durerii-Centenar 2018”, de luni până vineri

În fiecare dimineaţă, de luni până vineri, de la ora 8.00, sub titlul „Memorialul durerii-Centenar 2018”, telespectatorii TVR 2 îi vor redescoperi pe intelectualii Transilvaniei și ai Regatului Român, personalități prea puțin cunoscute, dar militanți neobosiți pentru realizarea aspirațiilor naționale de întregire și de unitate.

Iuliu Maniu, Alexandru Lapedatu, Generalul Henri Cihoski, Ion Lapedatu, Ioan Ciordaș, Ilie Lazăr, Ion Nistor și Ion Lupaș - „Istoricii Unirii” -, episcop Iuliu Hossu, Ion I.C Brătianu, generalul Henri Mathias Berthlot, Samoilă Mârza și Regele Ferdinand sunt doar câteva nume ale oamenilor politici care au făcut posibilă înfăptuirea unui vis: Unirea de la 1918. Portretelor li se adaugă şi episoade noi despre Unirea Basarabiei cu România, eveniment care a avut loc la 27 martie 1918.

„Sub titlul Centenar 2018 vom urmări o serie de 15 documentare dedicate Centenarului. Chiar în ziua de 27 martie am programat un episod dedicat Unirii cu Basarabia, iar un episod foarte interesant îi este dedicat lui Ion Nistor, istoricul bucovinean”, declară producătorul Alexandru Munteanu.

Pagina 1 din 1