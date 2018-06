Melania Trump se OPUNE lui Donald Trump: NU vrea să vadă migranții copii SEPARAŢI de PĂRINŢI

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a avut o reacţie neobișnuită într-o dezbatere acerbă în legătură cu imigrarea cerând să se pună capăt separării copiilor migranți de părinții lor la frontieră.





"Doamna Trump urăște să vadă copiii despărțiți de familiile lor și speră că ambele părți se pot reuni în cele din urmă pentru a realiza o reformă de imigrare reușită", potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al acesteia. "Ea crede că trebuie să fim o țară care urmează toate legile, dar și o țară care guvernează cu inima".

Declarația primei doamne a fost contrară comentariilor făcute de procurorul general Jeff Sessions, care a pus în aplicare politica de "toleranță zero", ducând la separarea familiilor la graniță. Președintele a învinuit, de asemenea, în mod repetat, pe democrați, împotriva propunerii sale de reformă în domeniul imigrației, prin creditarea falsă a unei legi anti-trafic care a fost adoptată în unanimitate în 2008 sub președintele George W. Bush pentru separări.

Deținerea copiilor separaţi de părinți este rezultatul politicii mandate de procurorul general Jeff Sessions şi susţinută de Donald Trump deşi nu există o lege care să impună separarea familială.

Între timp, politicienii și avocații au protestat și au vizitat un centru de detenție pentru imigrație de Ziua Tatălui pentru a atrage atenția asupra părinților și copiilor care au fost separați ca urmare a politicilor Trump.

În dimineața zilei de ieri, membrii Congresului din New York și New Jersey au cerut accesul la un centru de detenție privat din New Jersey pentru a se întâlni cu tații reținuți şi separați de copiii lor. Administrația Trump a despărțit 1.995 de copii de 1.940 de adulți din 19 aprilie până pe 31 mai, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă, potrivit euronews

