MEGHAN nu a mai VORBIT cu TATĂL său după CĂSĂTORIA cu PRINȚUL HARRY

Tatăl prințesei Meghan, Thomas Markle nu a mai vorbit cu fiica sa de la căsătoria acesteia cu prințul Harry al Marii Britanii.





Potrivit The Sun, acestuia îi este teamă că nu va mai putea lua legătura sau vorbi niciodată cu fiica sa, transmite Agerpres. Markle a declarat: ''Nu mă aştept să o văd sau să mai discut cu ea, asta e situaţia''.

Thomas Markle a spus că, după declaraţiile pe care le-a făcut presei după nunta fiicei sale, nu a mai vorbit cu fiica sa şi crede că va fi ''respins pentru totdeauna'' de către familia regală.

''Nu am avut cum să o contactez. Numărul de telefon pe care am sunat-o nu mai funcţionează. Persoana de legătură cu familia regală nu răspunde niciodată şi nu am nicio adresă la care aş putea scrie'', a spus Markle.

El a mai spus că îi este dor de fiica sa și că dorește să facă parte din viața ei. Markle a avut un mesaj și pentru prințul Harry: ''Depăşeşte momentul, sunt noul tău socru''.

În prezent ducesă de Sussex, actrița americană Meghan Markle s-a căsătorit cu Harry, al șaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii.

