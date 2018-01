Medicul care a REFUZAT internarea unei BĂTRÂNE, aparat de o colegă de breaslă: „În sfârșit a îndrăznit să IASĂ din CASĂ”

O colegă de breaslă a doctoriției care a refuzat fără niciun fel de explicații internarea unei bătrâne la Spitalul Județean din Băicoi îi ia apărarea Martei Coman despre care spune că nu a putut dormi deloc de când acest scandal a pornit.





„Doctorița in cauza s-a prezentat in fata Colegiului Medicilor. Fara avocat. Au fost 8 doctori in comisie. Actele originale exista. Cele rupte erau copii xerox. Asta a constatat și autosesizata Polițe. Bătrâna se pare ca avea toate analizele perfecte iar din punct de vedere medical doctorița nu a greșit cu nimic.

In rest...aceeași doctorița in sfârșit reușește sa doarmă de 2 nopți, mănâncă și reușește sa nu verse iar familia ei in sfârșit a indraznit sa iasă din casa. Cu toate acestea nu a luat concediu, se duce la spitalul unde lucrează și face gărzi pt ca sunt doar 4 doctori in total și unul e in concediu, deci nu își permite sa ia concediu și ea”, spune medicul.

Sâmbătă, 6 ianuarie, o femeie cu probleme cardiace, în vârstă de 87 de ani, a fost pasată între două spitale. Femeii i s-a făcut rău dis de dimineață. A fost dusă cu ambulanța la Spitalul din Băicoi, care a transferat-o, însă, la Spitalul Județean Ploiești. După ce i-au pus diagnostic și i-au dat tratament, medicii ploieșteni au trimis-o înapoi, la Băicoi, cu indicația de internare. Aici, însă, tânăra doctoriță Marta Coman a refuzat să interneze bolnava și să-și asume în scris și cu ștampilă decizia medicală, enervată la culme că ruda bolnavei insista.

Cum se comportă un medic de gardă

„Așa, ați venit și eu vă trimit acasă! (...) Nu vreau! (...) N-am de ce să scriu. V-au scris destule la Ploiești. (...) Internările nu se fac de la Ploiești către Băicoi. Aici eu hotărăsc dacă internez sau nu. (...)

Nu vreau să vă scriu, că nu-mi merge pixul! (...) Spitalul Județean Ploiești nu a vrut s-o interneze, înseamnă că nu e de internat”, țipa medicul, care a fost filmat de ruda pacientei, în timp ce lovea nervoasă cu mână în cotiera scaunului.

Când aparținătoarea îi spune că va chema Poliția, dr. Marta Coman ia documentele medicale ale bătrânei, le rupe, le aruncă pe jos și începe să urle: „Sunteți nesimțită! Aduceți-o aici s-o internez! Dă-o dracu’ de treabă, deci chiar sunteți în ultimul hal!”.

Imediat ce scandalul a ajuns în presă, doctorița și-a dat demisia, înainte ca șefii spitalului să apuce s-o judece. „Avea contract de colaborare cu noi pentru efectuarea unor gărzi. Este angajată la Spitalul din Drajna. (...) A fost cu un pas înaintea noastră, ca să zic aşa. A solicitat dânsa prima încetarea contractului. Oricum, decizia ar fi fost aceeaşi, şi a comisiei de disciplină şi a consiliului de etică”, a declarat Andreea Irimescu, managerul Spitalului Băicoi, pentru Mediafax. Tot ea spune și că doctorița și-ar fi cerut scuze familiei pacientei și că a motivat că și ea este bolnavă.

Pagina 1 din 1