Un MEDIC din Constanța a ajuns la ÎNCHISOARE după ce a VIOLAT mai multe PACIENTE MINORE

Medicul homeopat Victor Emanuel Boţ va sta în închisoare 11 ani şi 4 luni, după o decizie definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România. Instanţa supremă a respins recursul formulat de medic, acesta fiind găsit vinovat de violarea a trei minore în cabinetul său.

Anchetatorii au pus la dispoziţie o înregistrare halucinantă a conversaţiei între doctor şi fetiţă:

Medicul: Te deranjează?

Fata: Da.

Medicul: Data trecută nu ai zis că te deranjează. Îmi cer iertare. Mă ierţi, da?

Fata: Să ştiţi că am spus unei prietene şi mi-a spus să le zic părinţilor.

Medicul: Vorbeşte mai încet. Ei lasă, îmi cer iertare. Îmi cer scuze.

Fata: O să le spun părinţilor.

Medicul: Îmi cer iertare. Scopul meu era de armonizare, am vrut să te deschizi. Poate nu a fost corect şi sănătos, dar sincer nu am făcut ceva rău. Nu ştiu ce să fac să îndrept lucrurile, nu sunt batjocoritor de copii.

Incredibil este faptul că, în timp ce medicul îi aplica un „tratament de armonizare”, tatăl fetiţei aştepta liniştit pe hol, fără a se gândi la perversiunile la care este supusă fiica lui. Când părinţii au aflat, minora a fost de acord să îl viziteze pentru ultima dată pe Victor Boţ, pe care l-a şi înregistrat, dovadă existentă în dosar.

După ce cazul medicului a devenit un scandal public, mai mulţi pacienţi şi-au făcut curajul de a depune plângeri. Astfel, s-a putut dovedi că Victor Emanuel Boţ a violat şi alte minore, cu vârste de 3 şi 7 ani. Pacienţii medicului şi-au exprimat în mediul online experienţele pe care le-au avut în cabinetul lui Boţ, scrie Cugetliber.

„Este ciudat rău de tot omul ăsta. Şi eu am fost de două ori la el şi am renunţat. În loc să trateze problema pe care o aveam, el mă întreba cum este relaţia sexuală cu soţul meu. Este dus rău. Mie mi-a creat o stare de nelinişte de câte ori am fost la el şi nu m-am simţit în largul meu”, a povestit o fostă pacientă.