Maurice Munteanu, SFATURI pentru moda MASCULINĂ

În ajutorul bărbaţilor vine Maurice Munteanu, unul dintre cei mai apreciaţi stilişti din România, fashion editor al unei reviste celebre de la noi dar şi jurat la Bravo, ai stil! Pe blogul personal vine cu câteva sfaturi pentru bărbaţi pentru că tot se apropie sărbătorile.





Iată câteva sfaturi prezentate de stilist:

"Într-o perioada in care hanoracele cu maneci incredibil de lungi si jeansii reinterpretati, in care intra cu greu chiar si un adolescent firav de 15 ani, barbatii sunt dezorientati si se intreaba care-i treaba cu moda? In tot acest haos postmodernist, hainele semnate de T.Hilfiger isi pastreaza acea naturelete incredibila si isi propun, o chestiune din ce in ce mai abracadabranta, sa arate firesc;"

"În colectia pentru toamna-iarna sunt cel putin 5 piese de care te vei amoreza – un sacou din tweed amintind de New-York-ul anilor ’80, o pereche cinstita de pantaloni din denim, acea camasa bleu, relaxata, cu un cut vintage-clasic, o jacheta care se potriveste cu orice alceva din garderoba ta si un bluzon cool din bumbac, potrivit in orice context;"

"Spiritul rock al colectiei se impleteste armonios cu una dintre cele mai coerente abordari street style, in asa fel incat hainele nu devin niste capricii de moment, ci niste elemente de baza ale unei garderobe echilibrate, pe care le vei putea purta si peste cativa ani, indiferent de trend-uri si alte coordonate".

Sursa foto: Maurice Munteanu

Loading...