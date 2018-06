Maurice Munteanu, lecţie de modestie: Daca nu arăţi ca un papiţoi blindat de branduri sau ca o ţoapă, NU EXIŞTI

Celebrul stilist & fashion editor, Maurice Munteanu, iritat, şi pe bună dreptate, că lumea l-a judecat cu voce tare pe stradă după ce l-a văzut îmbracat în blugi, tricou şi pauci, spunând că e sărac (de parcă ar fi o ruşine), a reacţionat pe contul său de socializare. În postarea sa, încearcă să vorbească despre normalitate şi bun simt vestimentar, dând ca exemplu cetăţenii germani, referindu-se la soţii Merkel. Cu siguranţă ar fi fost jigniţi dacă ar fi apărut pe străzile Bucureştiului îmbrăcaţi aşa.





"De 15 ani sunt stilist & fashion editor. In toti acesti ani am lucrat cu modele, artisti, persoane publice, de cateva ori m-am intersectat, profesional, si cu persoane din politica etc.

Nu vreau sa comentez din punct de vedere stilistic aceasta imagine cu Angela Merkel, Cancelarul Germaniei, si sotul ei. Desi as putea sa o fac si sa va spun ca imaginea vorbeste despre civilizatie si un grad de sofisticare, da, da, de sofisticare, la care, sincer, noi nu cred ca vom ajuge vreodata.

As vrea sa va relatez, in schimb, o tarasenie - astazi am fost intr-un centru comercial sa cumpar diverse lucruri pentru cainele meu. Purtam o pereche de jeans, o pereche de papuci negri si un tricou simplu, gri, din bumbac.

Cativa cetateni m-au fotografiat, fara voia mea, la trecerea de pietoni, cu pungile de cumparaturi in mana - "Hahaha. Uite-l ma pe ala de la televizor. Pai asa arata ma, un stilist? Cu papuci si un tricou obosit? Ce sarac!". Da, da, fix acestea au fost replicile.

Vedeti, dragi cetateni? Asa am invatat noi sa intelegem "bogatia". Suntem dependenti de bling-bling. Nu vreau sa creez acum valva pe Facebook, cu atat mai putin cu cat brand-urile chiar nu sunt importante. Dar purtam o pereche de jeans de la Acne Studios, niste papuci Rick Owens, designer-ul care, din punctul meu de vedere, a redefinit estetica contemporana, si un tricou de la A.P.C. Brand-uri care, adevarat, aici nu transmit nimic. Pentru ca nu stralucesc, pentru ca nu "tipa", pentru ca nu sunt colorate. Bref, in acceptiunea generala, daca nu arati ca un papitoi blindat sau ca o toapa care taraie dupa ea o poseta Hermes, de cele mai multe ori falsa, nu existi, nu te pricepi, domnule!

In alta ordine de idei, pe un stilist nu il recomanda 3 perne suprapuse pe cap, ci portofoliul! Nu il recomanda propriile achizitii, ci fix abilitatile pe care le are, sau nu, de a-i transforma pe ceilalti. De ce credeti ca Emanuelle Alt, cea care conduce Vogue Paris, se imbraca de o viata intreaga intr-o pereche de jeansi negri si un tricou alb?

Revenind. Sotul doamnei poarta un superb trenci Burberry si se imbraca constant in Brunello Cucinelli, unul dintre numele care nu mai are nevoie de nicio recomandare. Dar arata civilizat, prea civilizat. Are si o punga in mana, nu coboara dintr-un Porche cumparat din bani publici, obtinut prin furtisaguri.

Sau va imaginati ca doamna Merkel nu ar putea sa se imbrace in Chanel? Ba da, ar putea. Dar NU VREA, in asta consta diferenta. Pentru ca se respecta si pentru ca ii respecta pe ceilalti - le reprezinta interesele!", a scris Maurice Munteanu pe contul personal de socialitare.

