S-a aflat din cauza cui se SCURG spre MASS-MEDIA atât de multe informaţii din interiorul Casei Albe

Autorul celei mai recente cărți despre Casa Albă şi Donald Trump, susține că, consilierul președintelui, Kellyanne Conway contribuie la scurgerea masivă de informații către mass-media cum nu a mai avut nicio Administrație.





"Dacă vă întrebați de ce există atât de multe scurgeri de la Casa Albă, cauza este Kellyanne Conway, ea este pârghia", a declarat autorul Ronald Kessler lui Jake Tapper duminică seara în cadrul unei emisiuni politice.

Kessler, care a lucrat pentru The Washington Post, a spus că Kellyanne Conway nu a fost suficient supravegheată. Ea, de asemenea, se face vinovată pentru scurgerea informațiilor despre strategul șef al Casei Albe, Steve Bannon dar şi despre Ivanka şi soţul ei Jared. De asemenea, agenții i-au spus lui Kessler că au văzut cu ochii lor texte de la Conway către membrii mass-media.

Conway a răspuns, astăzi, comentariilor lui Kessler. "Am o relație de lucru excelentă cu Jared și Ivanka", a spus ea în timpul unei apariții pe canalul tv "Fox". "În primul rând, președintele și cu mine am vorbit în ultima vreme despre o serie de probleme, pentru că, cu adevărat, se întâmplă nişte lucruri. El știe ... cine au fost şi sunt cei mincinoși ".

"Nu avem nevoie de o carte care să ne spună că domnul Trump va fi un mare președinte", a adăugat ea. " Am primit o mulțime e-mail-uri ieri, "Uau!" a fost reacţia consilierei.

Kessler a dezvăluit, de asemenea, duminică, că Trump are probleme din cauza lui Kushner şi Ivanka și că, din lipsa lor de experiență l-au împins pe președinte la gesturi periculoase, cum ar fi "eliminarea" fostului director FBI James Comey" susţinînd consiliera că nu este nimic adevărat. "Este puțin probabil ca Trump să-i forțeze să plece din Administrația lui pentru că sunt membrii familiei", a spus Kessler. Cartea este de așteptat să prezinte o viziune dramatic total diferită de cea a lui Michael Wolff. Kessler i-a spus lui Tapper că, într-o bună zi, Trump va fi considerat un mare președinte, notează CNN. Casa Albă nu a răspuns imediat cererii CNN unei opinii despre ceea ce scrie în cartea "State of the Union" a lui Jake Tapper.

