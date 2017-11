Câte mașini au fost distruse pentru filmările la Fast and Furious 7

La filmările Fast and Furious 7 au fost făcute praf peste 200 de mașini de către actorii Vin Diesel și Jason Statham. În plus, potrivit unui calcul făcut de brokerii de asigurări și de specialiști din domeniul auto, pagubele totale create: mașini, clădiri și bunuri - sunt în valoare de peste 260 de milioane de dolari, informează Agerpres.





În frenezia pentru filmările la Fast and Furious 7 au fost distruse, de asemenea, mai multe avioane, elicoptere și chiar un tanc de armată. Comparând Fast and Furious 2, unde se produceau daune în valoare de sub 5 milioane de euro, la Furious 7 dauna este de peste 40 de ori mai mare.

Cu toate acestea, întreaga nebunie de pe platourile de filmare a meritat din plin, cel putin așa după cum declară specialiștii box-office. Aceștia raportează venituri de peste 1.5 miliarde dolari doar pentru ultimul film din seria Fast and Furious.

