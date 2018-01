CRIZA din viața lui Cătălin Măruță: „Am făcut GREȘELI din care am ÎNVĂȚAT”. Secretele au IEȘIT la IVEALĂ

Celebrul prezentator Cătălin Măruță împlinește pe 27 ianuarie 40 de ani. Vedeta a dezvăluit într-un interviu mai multe amănunte despre căsnicia lui cu Andra, dar și despre presiunea vârstei de mijloc.





Măruță spune că și-a trăit din plin tinerețea și s-a așezat la casa lui când era pregătit pentru asta. „Trăim vremuri în care mulți sunt la a doua sau a treia căsnicie, călătoresc în jurul lumii, își lasă plete, o iau de la capăt într-un fel sau altul. Eu cred că mulți au regrete pentru că s-au grăbit când au făcut alegeri importante sau nu au apucat să își trăiască tinerețea cum trebuie și încearcă să recupereze.

Eu am fost norocos, m-am și distrat mult, am avut și plete, am făcut greșeli din care am învățat și când m-am îndrăgostit de Andra eram pregătit să fac o alegere pentru toată viața. Știam ce e important pentru mine când m-am dedicat unei relații și unei profesii și acum, la 40 de ani, nu aș schimba nimic”, a spus Măruță pentru Libertatea.

Prezentatorul a vorbit și despre cum se simte la 40 de ani. „Nu mă sperie vârsta, mi se pare că fiecare an și fiecare etapă din viața unui om aduc lucruri noi, interesante. Nu am același program sau aceleași dorințe ca acum 20 de ani, dar lumea e într-o continuă schimbare, cred că, în loc să avem nostalgii, mai bine am vedea ce mai apare la orizont. Și da, mă văd cu copiii în viitor, abia aștept să îi văd adolescenți, dar și să îi văd pe drumul lor, ca adulți”, a mai spus Măruță.

Măruță prezentat mai multe emisiuni în perioada în care a lucrat la TVR 2. A fost coprezentator al selecției naționale pentru Eurovision 2006, alături de Luminița Anghel și a moderat dezbaterea de după selecție. Ca prezentator și entertainer al Caravanei TVR 50 a fost prezent la Timișoara, Craiova, Iași, Cluj. A filmat cu Medeea Marinescu pentru seria „50 de ani de divertisment în 50 de emisiuni”.

Din 24 octombrie până în 23 decembrie 2005 a avut o colaborare cu postul de televiziune Realitatea TV, fiind prezentator al emisiunii Trezește-te la Realitate cu Măruță.

A fost și prezentator al emisiunii Tonomatul DP2 la TVR 2. Din 22 octombrie 2007 este prezentatorul emisiunii de divertisment La Măruță (Happy Hour până în septembrie 2013) la Pro TV.

