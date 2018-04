Măruță a făcut MAREA ANUNȚ despre relația cu Andra. La asta chiar NU se așteptau fanii: „Da, da, vorbim noi acasă!”

Andra și Cătălin au fost invitați la ProFM, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la deschirea postului. Vedeta TV a revenit la prima sa dragoste, radioul.





Cel mai iubit cuplu din România a râs și au vorbit degajat. Măruță a mărturisit că visat mereu să se întoarcă. De asemenea, el a dat detalii despre emisiunile pe care le-a prezentat înainte să ajungă vedetă de televiziune.

„Visul meu a fost să mă întorc la radio. E prima mea dragoste! N-am apucat să zic absolut nimic așa că..bună dimineața! Mamă, ce fericit sunt! Sunt deja mai înalt cu cinci cm, sunt la radio! Sunt fericit că sunt acum la radio și vreau să spun ceva. Eu când am venit prima dată în București, primul radio pe care l-am ascultat a fost Pro FM. Vrei să-ți spun cum arăta gașca care făcea pe vremuri emisiuni. Îi știu pe absolut toți. Am crescut cu ei. Aveam emisiune de la 10 la 13, nu aveam atâția ascultători , dar ne străduiam și noi. Am avut o emisiune și sâmbătă noaptea, care se numea Romantic Line”, a spus Cătălin Măruță, la PRO FM.

„Mamă, cred că o grămadă de gacici îți făceai după emisiunea aia”, a glumit Andra.

„Păi…trebuia să le consolez! Da, da, vorbim noi acasă! Ia să vedem!”, a răspuns Măruță.

„N-am eu treabă…bine că s-a întâmplat până si vină la mine, știi! Că după aceea a fost fericit și liniștit!”, a mai spus cântăreața, citată de Cancan.ro.

Pagina 1 din 1