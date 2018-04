MĂRTURISIRILE unei STRIPTEUZE din NOAPTEA ÎNVIERII. De ce a „muncit” aceasta și de PAȘTE

Andreea Pîrloiu, o fată în vârstă de 23 de ani a povestit o zi din viața unei striptueze. Aceasta a vorbit despre cum este să muncești în Noaptea Învierii.





Fata de 23 de ani a încercat de fiecare dată să apere meseria care a salvat-o de la un destin trist. Avea 18 ani, părinții îi muriseră și rămăsese cu trei frați, iar singura variantă pentru a se întreține a fost să se alăture unui club de striptueze, scrie target="_blank">Libertatea.

„Pur și simplu căutam un loc de muncă unde să și locuiesc pentru că nu puteam să plătesc chirie. A fost o perioadă mai grea din viața mea și așa am găsit un loc unde m-am simțit, nu știu dacă cuvântul acasă a fost ok, dar eu m-am simțit foarte bine când am intrat prima oară în club, m-a atras foarte tare dansul la bară, gimnastica la bară. Eu făcând sport de mică, m-am axat pe gimnastică la bară, nu pe striptease și pentru mine a devenit o pasiune și o a doua casă, a doua viață…”, povestește deschis Andreea.

În această a doua casă va sărbători și Paștele, imediat după ce ultimul client din club se va duce la masa sa festivă de acasă. „O să mă duc până la 12 să iau niște lumină să o aduc aici și apoi mă schimb și intru la muncă. Și dimineața o să facem masă, o să mâncăm, o să sărbătorim și noi Paștele normal. Sunt credincioasă, merg la biserică. Și duminica, în general de sărbători, nu pot să spun că am un program strict cu biserica, dar mă duc când mă simt încărcată sufletește, când simt nevoia”, spune fata, și mai joacă din când în când între degete o cruciuliță pe care o poartă la gât. Tot o cruciuliță se dezvăluie și când mai gesticulează, pe antebrațul drept.

Majoritatea lucrează de Sărbători, fiindcă sunt și mulți clienți. „Foarte multă lume vine după ce a luat lumină. Se duc în cluburi mulți, mai ales aici în Centrul Vechi. Se duc în club și apoi vin aici sau vin direct aici de la Înviere după ce lasă lumină unde trebuie… Nu este păcat și să ieși în club, nu e păcat să lucrezi în club ca ospătar? De ce oamenii se mai duc? E normal să muncim și de Înviere”, spune fata.

