MĂRTURISIRILE CUTREMURĂTOARE ale unei CUNOSCUTE soliste de la noi! Și-a acuzat soțul că a SCHIMBAT copilul la naștere

Una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică lăutărească din România a făcut mărturisiri cutremurătoare. Vedeta și-a acuzat soțul, pe Aurel Pădureanu, că i-a schimbat copilul la naștere.





Într-un interviu pentru Cancan.ro, Cornelia Catanga a povestit momentele cumplite prin care a trecut, după ce a aflat că a născut un băiat, cu toate că medicii au asigurat-o că poarte în pântece o fetiță.

Vedeta a lămurit totul în interviul acordat revistei Cancan:

„Eu mi-am dorit foarte mult să am o fată, îmi doream cu orice preț o fată. Când eram însărcinată și m-am dus la ecograf, domnul doctor de la la Spitalul Polizu mi-a spus că eu port în pântec o fată. Medicul a vrut ca eu să fiu liniștită înainte de naștere. Eu am născut prin cezariană pe la ora 14, iar pe la 17 când m-am trezit din anestezie a venit Pădureanu cu Alex în brațe. I-am zis «Pleacă cu asta de aici! Ce ai făcut cu fata mea, mi-a schimbat copilul» Eu am crezut că Pădureanu mi-a schimbat copilul în maternitate. Medicii mi-au zis că e fată, dar el a venit cu un băiat. După acest episod, asistenta șefă a venit și mi-a spus adevărul. Ei m-au mințit pentru ca eu să nu ies din starea de confort”, a declarat Cornelia Catanga.

Pagina 1 din 1