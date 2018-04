MĂRTURISIREA lui GIGI BECALI. Omul de afaceri a spus TOT CE AVEA PE SUFLET

Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat că are de făcut o mărturisire cu ocazia sărbătorilor pascale. Omul de afaceri a spus tot ce avea pe suflet.





Gigi Becali a făcut o mărturisire despre credinţă, mântuire şi păcate, scrie Spynews.

"Vreau să fac mărturisire în zilele astea sfinte. Eu nu mai am companii... companiile mele nu sunt decât de preoţi, călugari şi călugăriţe... rar oameni cu care mai stau." a declarat acesta.

"Am avut momente când am fost arogant, am şi jignit... mă căiam, iar acum îl rog pe Dumnezeu: Doamne, fă-mă din ce în ce mai bun", Gigi Becali a mai povestit, în cadrul interviului.

Cum a fost perioada pe care a trăit-o în închisoare Gigi Becali și cum l-a făcut să-și schimbe complet modul de gândire?

"Când am intrat în puşcărie, nu aveam nevoie de bani. Mi-a dat Dumnezeu atâta avere, pentru că nu l-am mâniat. Eu am acceptat puşcăria. Am zis: <<doamne, spre="" mânturie="" mi-ai="" dat-o,="" ca="" să="" mă="" mântuieşti.="" am="" acceptat="" suferinţa="" cu="" dragoste.="" e="" greu="" să-ţi="" ia="" cineva="" libertatea.="" puşcăria="" pentru="" că="" de="" la="" dumneze="" şi="" binele="" meu.="" dumnezeu="" ştie="" mai="" bine="" decât="" noi="" ce="" noi.",="" mărturiseşte="" gigi="" becali.

Latifundiarul are şi o poziţie fermă şi faţă de cei care păcătuiesc.

"Pe unii îi înşală diavolul, fac bani, îşi lasă nevestele. Vor neveste tinere, cu 40 de ani mai tinere decât ei. Ei nu au o bucurie, au chinuri, au momentele alea de poftă trupească, care este o bucurie înşelătoare de moment a lui Satana.", a mai declarat Gigi Becali.

