Mărturia CUTREMURĂTOARE a văduvei unei foste vedete ProTV: „Eu mai am treabă aici pe Pământ...”. Cuvintele sunt ȘOCANTE

Văduva regretatului coregraf Cornel Patrichi a scris un mesaj cutremurător, la doi ani de la moartea artistului, care a impresionat pe toată lumea.





În vârstă de 72 de ani, starul de pe vremea comunismului, de la „Dansez pentru ține” și nu numai a fost răpus de un cancer nemilos la plămâni, lăsând în urmă o mare durere.

Cornelia Patrichi a scris un mesaj cutremurător pentru soțul ei! I-a vorbit și despre nepoțica de trei luni. „Astazi se implinesc doi ani de cand sunt amputata sufleteste! Ai plecat prea departe, dar in acelasi timp te simt aproape! Inima ta este tesuta in inima mea.

Sa stii bunicule ca nepotica ta este superba si precoce, la trei luni si jumatate are doi dintisori, cand rade seamana cu tine si are zambetul ghidus ca al tau. Eu mai am treaba aici pe Pamant, asa ca ai rabdare pana la prima imbrasisare printre stele”, a spus Cornelia, iar cuvintele sale i-a emotionat pe apropiati, scrie Wowbiz.ro.

