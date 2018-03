Marșul pentru viață 2018. Peste 20.000 de oameni au ieșit în stradă. Declarațiile surprinzătoare ale lui Temișan: „Mama NU mă voia”

Pe 24 martie a avut loc în toată țara „Marșul pentru viață”, cel mai important eveniment public dedicat protejării vieții copiilor născuți și nenăscuți. Aflat la a cincea ediție, evenimentul este organizat de Asociația „Studenți pentru Viață”.





În Capitală, peste 5.000 de persoane au înfruntat vremea geroasă și au mărșăluit pe traseulParcul Unirii - Aleea de ieșire dinspre Bd. Unirii - Str. Bibescu Vodă - Bd. Dimitrie Cantemir - Parcul Tineretului. Ei au purtat mesaje precum „Sunt pentru viață”, „Mame pentru viață”, „Suntem generația pro viață”, etc. A urmat o reprezentație artistică prezentată de actrița Ioana Picoș, scrie Agerpres.

Aurelian Temișan a spus că el însuși a fost la un pas să fie pierdut, dar datorită intervenției unui medic, a putut supraviețui. „Sunt cu sufletul aici, veneam și dacă era viscol afară – nu mai să nu fi anulat organizatorii, doar atunci nu veneam, mai ales că e vorba despre viață, despre copii – copiii care ne vor reprezenta mai târziu și cărora le dăm tot ce avem mai bun.

Văd că se filmează și tocmai de aceea vreau să spun legat în mod special de acest eveniment. Nu știe nimeni, nu știe decât familia mea foarte apropiată.

În 1972, în perioada cu „decrețeii” – cine trăiește din perioada aceea știe despre ce vorbim –, nu că se purta avortul, dar, la ce condiții erau pe vremea aceea… un copil în plus, mai ales când erau câțiva deja într-o familie, era o problemă.

Și aveți în fața voastră un produs-miracol, [la] o rugăminte a unui doctor care, când mama s-a dus spre locul în care voia să nu mai facă un copil – avea deja doi –, doctorul i-a spus: „Fă-l, că ai să-mi mulțumești mai târziu”.

Îi mulțumesc și eu doctorului, că așa am apărut pe lume, în 1972, în iunie. Iată-mă aici, susținând această cauză pentru care la vremea respectivă nu știam să militez”, a spus artistul conform aceleași surse.

La Cluj - Napoca, peste 4.000 de persoane, în frunte cu Mitropolitul Andrei Andreicuț, au participat la Marșul pentru viață, informează aceeași sursă.

„Sfânta Scriptură ne spune lucrul esențial în ceea ce privește viața. (...) Referitor la Domnul Iisus Hristos ne spune că El este viața. (...) Mai mult, știm că avortul, din moment ce suprimă o viață, este crimă, crimă calificată. (...) Prin Moise, Domnul a dat cele zece porunci. În porunca a șasea, Domnul Dumnezeu ne spune așa: să nu ucizi! (...) S-a constatat îmbătrânirea României, și nu numai a României, ci a întregii lumi creștine. Toate familiile noastre tinere ar trebui să aibă câte trei copilași. Măcar câte trei copilași. Unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru biserică și pentru țară", a spus, în fața participanților, ÎPS Andrei Andreicuț.

La eveniment a luat parte și episcopul greco-catolic, Florentin Crihălmeanu. În cuvântul său, acesta a spus „Spunem bun venit primăverii mult așteptate, care este semnul vieții pe care Dumnezeu ni-L oferă în fiecare an și-L repetă pentru ca noi să înțelegem că viața, de fapt, își are originea în El și nu în noi. (...) Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi însorită și pentru viața pe care am primit-o fiecare dintre noi, bine știind că fără o bună decizie a mamelor noastre, niciunul dintre noi nu era astăzi aici”.

