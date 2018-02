SCANDAL SEXUAL în LUMEA MANELELOR. A făcut sex cu mireasa furată. DE CE? CUM? Explicaţii incredibile

Scandalul-monstru în care a fost implicat celebrul manelist Marinică Nămol ia amploare. După ce imaginile indecente cu el şi mireasa furată, surprinşi în ipostaze intime, au fost făcute publice, cântăreţul s-a apărat, susţinând că nimic nu este adevărat.





Recent, manelistul Marinică Nămol a fost protagonistul unui scenariu desprins din filmele pentru adulţi. Cântăreţul a furat o mireasă de la nuntă, iar aceasta i-a oferit o partidă de neuitat de sex oral în maşină. La momentul respectiv, Nămol a negat cu vehemenţă acuzaţiile.

CUTREMUR în lumea MANELIȘTILOR. Celebrul Marinică Nămol a FURAT mireasa de la nuntă, iar aceasta i-a făcut SEX ORAL în mașină. FOTO

Marinică Nămol a decis să rupă tăcerea și să dezvăluie tot adevărul despre episodul din noaptea nunții. Bărbatul susține că nu este el în toate imaginile, ci doar în unele, iar restul sunt trucate. Acesta mai susține că mireasa a fost amanta lui, scrie Cancan.

„Nu sunt eu în acele imagini. Sunt eu, dar pot fi trucate. Oamenii m-au învinovăţit nu ca bărbat, ci ca artist. Nu am făcut asta în timpul serviciului, cine mă cunoaşte ştie că nu aveam cum să fac această chestie. Nu am fost la această nuntă pentru că nu avea cine să mă invite. Cu ceva timp înainte fata aceasta a fost amanta mea. Unchiul meu a fost la nuntă şi a cântat. Nu am fost în seara aia acasă, am ieşit în oraş. Eram într-un club şi m-am pomenit cu nişte fete care furaseră mireasa. M-au chemat afară că vor să-mi facă o surpriză şi acolo mă aştepta limuzina şi m-am urcat. Nu eu am chemat-o în seara aia, nu am abuzat pe nimeni, alea sunt nişte poze în glumă. Sora soţiei mele mi-a spart contul şi eu sunt cumnat cu fratele miresei. Cumnata mea a vrut să fac asta să mă despart de soţia mea”, a spus Marinică Nămol, potrivit sursei citate.

Pagina 1 din 1