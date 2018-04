Marii OAMENI pe care i-a cunoscut Teodor Baconschi

Teodor Baconschi, fost ministru de externe, afirmă că în portretele realizate în cea mai recentă carte a sa, "Mic almanah al marilor oameni (pe care i-am cunoscut"), a încercat ca, din câteva tuşe, să nu rateze esenţialul despre personalitatea evocată.





Cu prilejul lansării volumului, Teodor Baconschi a spus luni la cafeneaua Cărtureşti Verona: "Oricâte ne-ar spune Wikipedia, sau sute de mii de ore de televiziune, sau superbanalizarea unei vedete globale, în momentul în care stai în carne şi oase lângă cineva simţi altceva, e un alt nivel. Şi dacă eşti un bun detectiv, un psiholog, un om care iubeşte natura umană, sari pe ocazia asta şi prinzi exact ce am pus eu în aceste crochiuri. Am încercat să găsesc, într-adevăr, aşa cum face caricaturistul, de fapt, din câteva tuşe, să nu ratez esenţialul despre personalitatea evocată". El a mărturisit, potrivit Agerpres, că a scris această carte din admiraţie, deoarece unele dintre personalităţile evocate au contat foarte mult în devenirea sa. "Unii dintre aceşti oameni au contat foarte mult în ce sunt, ce am devenit, în felul meu de a gândi, de a simţi, alţii pur şi simplu erau acolo, deja măreţi şi am avut şi eu ocazia să mă intersectez cu ei, să îi văd de-aproape. (...) Deci, mărturii personale despre aceste întâlniri exemplare, inevitabil eclectice, pentru că unii-mi sunt sau mi-au fost maeştri spirituali, alţii-mi sunt foarte buni prieteni în viaţa de toate zilele. Pe unii i-am întâlnit o oră, pe alţii i-am întâlnit ani de-a rândul. E foarte greu să-i pui pe toţi în acelaşi sac", a mai spus Teodor Baconschi. Despre cartea lui Baconschi, criticul literar Alex Ştefănescu a afirmat că reprezintă "o lecţie de admiraţie", care cuprinde "portrete spirituale", volumul având o veritabilă "valoare documentară", graţie evocării directe. Sever Voinescu a caracterizat lucrarea drept "un exerciţiu de smerenie", în opinia acestuia scriitorul realizând o adevărată "pedagogie a smereniei". "Soclul pe care-i pune este chiar afecţiunea lui pentru oamenii despre care scrie", a punctat Voinescu. Cartea "Mic almanah al marilor oameni (pe care i-am cunoscut"), Editura Polirom, 2018, reuneşte 40 de portrete ale unor personalităţi internaţionale şi naţionale (de la Papa Ioan Paul al II-lea şi Hillary Clinton, până la Andrei Pleşu sau Horia Bernea) importante în biografia intelectuală şi profesională a cronicarului.

Pagina 1 din 1