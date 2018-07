Marica vrea să reaprindă Farul din Constanța

Fostul atacant al naționalei a câștigat, ieri, licitația pentru preluarea formației de tradiție de la Malul Mării Negre.





Farul Constanța, una dintre cele mai reprezentative echipe din fotbalul mioritic, a intrat oficial în insolvență în 2012, iar trei ani mai târziu a îmbrățișat falimentul.

De atunci și până acum trupa de la malul Mării Negre a evoluat sub egida SSC Farul Constanța, formație înființată de suporterii fariști în vara lui 2016. Cu un succes răsunător, această echipă se regăsește, astăzi, în Liga 2.

„Am iubit să joc la Constanța”

Ieri, licitația pentru FC Farul Constanța a fost câștigată de Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, cel care se regăsea în timpul carierei de jucătorul și într-un Top al fotbaliștilor care provin din familii înstărite. Echipa se va numi FC Constanța.

Marica a câștigat, ieri, lic itația pentru preluarea FC Farul Constanța, fiind ajutat de avocatul Lizeta Haralambie, fostă jurnalistă la „Evenimentul zilei”. Ex-jucător va plăti în schimbul siglei și a palmaresului suma de 41.300 de euro.

„(...) De ce Farul? Tocmai pentru că în copilărie, în adolescenţă, aşa am crescut, cu Farul un punct de referinţă în fotbalul românesc. Pentru că orașul Constanța a deveFostul atacant al naționalei a câștigat, ieri, licitația pentru preluarea formației de tradiție de la Malul Mării Negre nit a doua mea casă. Pentru că aici, pe stadionul Farul, am trăit momente extraordinare la echipa națională. Pentru că am iubit să joc aici, am trăit sentimente unice transmise de tribuna plină până la refuz la meciurile României. Pentru că fotbalul nostru are nevoie de un punct de echilibru în această zonă, iar oraşul Constanţa, judeţul Constanţa, Dobrogea toată, au forţa necesară să facă Farul să strălucească şi merită să retrăiască momentele de magie pe care le-au trăit părinţii, bunicii. E momentul să fie redat fotbalului românesc un simbol şi să fie luat drept model şi de alte oraşe mari!”, a fost mesajul transmis, ieri, de Marica, pe Facebook.

