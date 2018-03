MARIAN VANGHELIE este AUDIAT la DNA într-un dosar de CORUPȚIE

Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 al Capitalei, s-a prezentat luni la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a fi audiat într-un dosar de corupţie.





„Acum o lună de zile, un martor, un ospătar, care declară că mi-a plătit denunțătorul trei mese și când îl cheamă explică că nu s-a întâmplat așa ceva și că Marian Vanghelie și-a plătit mesele și că președinta pe bună dreptate i-a spus că a declarat altceva. A spus că își recunoaște semnătura, dar am fost chemat dimineață la 7 jumătate. Întai am scris-o de mână, m-au pus să o semnez, el spunând foarte clar că i se citea ce să scrie, procedura este în felul următor: DNA te cheamă și îi pune în față: ori intră la mărturie mincinoasă, ori l-am influențat eu. Sunt suspect într-un alt dosar pentru că am încercat să influențez un martor”, a declarat Vanghelie.

„Am venit în calitate de talentat. Ce pot să vin eu atâta timp cât eu spun de dimineața până seara ce s-a întâmplat și de ce suntem în momentul de față așa cum suntem, că economia nu mai funcționează, oamenii de afaceri s-au dus dracului din țară, alții sunt morți, politicieni nu mai există. Avem prim-miniștri și miniștri din Teleorman, e totul minunat. E singura instituție care funcționează în România. Asta trebuie de aplaudat poate”, a declarat Marian Vanghelie la ieșire de la DNA.

Întrebat despre înregistrările apărute în presă, fostul edil al sectorului 5 a precizat: „Eu pot să vă spun că în următoarele zile or să apară niște lucruri frumoase. Eu vă zic că o să apară, nu că le fac eu”.

Fostul edil al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA în iulie 2015, fiind acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi spălare de bani, unele fapte fiind săvârşite prin favorizarea firmelor omului de afaceri Marin Dumitru în atribuirea unor contracte.

Conform rechizitoriului procurorilor, în perioada 2006 – 2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al Sectorului 5 din Bucureşti, ajutat de Mircea-Sorin Niculae şi parţial de Laura Ciocan, a cerut şi a primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro, reprezentând un "comision" de 20% din încasări.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Pagina 1 din 1