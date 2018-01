Maria Dragomiroiu se duce în SUA, dar cu o condiție: „Nu plec nicăieri fără soțul meu!”. POVESTEA DE IUBIRE

Reper al muzicii populare, Maria Dragomiroiu se desparte de România pentru următoarele două luni. Cântăreața pleacă alături de soțul ei, dar și de Fuego, Irina Loghin și alți artiști îndrăgiți dincolo de ocean într- un turneu pentru comunitățile de români de peste granițe.





Într-un interviu exclusiv pentru EVZ Monden, Maria Dragomiroiu a povestit cum a fost trecerea în noul an, dar și planurile pe care și le-a făcut pentru 2018.

,,De Revelion am primit bani, asta ca o superstiție”

Sărbătorile au fost pline din nou pentru Maria Dragomiroiu, dar vedeta nu se plânge pentru că iubește ce face. La trecerea dintre ani, în timp ce două televiziuni o difuzau concomitent, ea le cânta cu suflet românilor la petreceri. „Revelionul l-am petrecut, ca în fiecare an, pe scenă, lângă românii mei. La 12 noaptea, cu microfonul în mână, am ciocnit de pe scenă cu cei din familia mea și am primit bani. Asta se întâmplă de ani de zile. Se zice că dacă primești imediat cum ai trecut în noul an niște bani, va fi un an bogat. Nu prea cred eu în superstiții, dar să zicem că asta este una pe care o respect.”, spune artista.

Nu se teme de bombe

Cu toate că ar trebui să fie o perioadă de odihnă, Dragomiroiu nu are timp de vacanțe, pleacă în turneu, în SUA: „Mulți intră acum în vacanțe, dar pentru mine urmează un turneu frumos, dincolo de ocean. Plec lângă soțul meu, Bebe și facem ce știm noi mai bine, aducem fericire oamenilor. Nu aș fi plecat fără el. Nu am nicio teamă cu gândul la această plecare. Când îl ai pe Dumnezeu în suflet și în minte nu are ce să fie rău. Nu mi-e frică nici de atentate, nici de nimic.”

Își adoră soțul și deține secretul căsniciei perfecte

Este împreună cu Bebe Mihu de peste 30 de ani, iar mulți sunt curioși care este rețeta succesului în căsnicie. „Nu există un secret, toată această viață a noastră, am tras în aceeași direcție. Am facut din noapte zi și din zi, noapte. A hotărât Dumnezeu să fim împreună. El e organizator de evenimente, eu artist. Ne înțelegem de minune. Eu îi înțeleg munca, el o înțelege pe a mea. Eu mă întorc mai repede în România, după vreo două luni, dar Bebe rămâne acolo și continuă turneul cu cei de la 3SudEst. Se va întoarce, cel mai probabil, în aprilie”, a mai spus artista.

Dincolo de muncă, vedeta populară are câteva planuri stabilite pentru noul an, printre ele și o vizită în Mexic. „În cele câteva zile libere pe care le voi avea în turneu voi scrie câteva piese și voi lansa, anul acesta, un nou album. Tot în 2018 ajung și în Mexic, o vacanță pe care o aștept. În rest, pentru 2018 îmi doresc pace în lume și liniște. Nu vreau să mai văd români morocănoși pe stradă, vreau să îi văd zâmbind. Vreau să fim mai toleranți și să fim toți să nătoși”, încheie Maria Dragomiroiu