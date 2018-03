MARIA BĂSESCU a vorbit despre PENSIA ei. Cât ÎNCASEAZĂ soția fostului președinte de la statul român

Când vine vorba de pensia pe care o încasează soția lui Traian Băsescu, apar niște semne de întrebare. Deși susține că a lucrat, fosta primă doamnă nu încasează niciun leu din parte statului român, conform declarației de avere a fostului șef de stat.

În 1995, Maria Băsescu mărturisea că a fost casnică încă din 1980, având 29 de ani, la acea vreme, potrivit Kanal D.

„De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singurî”, a spus fosta primă doamnă.

În timpul mandatului de președinte, dar și acum, când este senator, Traian Băsescu a depus multiple declarații de avere în care rubrica privind veniturile soției era mereu goală, arătând că fosta prima doamnă nu încasează nici pensie.

Conform acestor documente, soțul Mariei Băsescu încasează anual o pensie de 37.956 de lei, dar și o îndemnizație de fost președinte, în valoare de 139.200 de lei.