Marele regret al lui Dan Petrescu: „Aș fi renunțat din prima zi!”

Dan Petrescu (50 de ani), actualul tehnician al lui CFR Cluj, a rememorat cel mai neplăcut episod din cariera sa de antrenor.





„Bursucul” s-a referit la scurta sa aventură din Giulești, când a fost numit „principal” al „alb-vișiniilor”, în 2004, spunând că nu înțelege de ce a fost huiduit de fanii rapidiști.

„În Giulești am întâlnit însă o ostilitate mare. Nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul meu. Ce dacă am jucat la Steaua? Nu pot antrena Rapidul?! După aceea, lucrând acolo, mi-am dat seama că era imposibil. Aș fi renunțat din prima zi, la ce a fost acolo, și am făcut bine că am plecat repede! Presiuni, felul în care mă înjurau fanii de la Rapid și Steaua. M-am întâlnit într-o zi cu Gigi Corsicanu, marele șef al galeriei rapidiste. Și i-am zis: <Într-o zi o să regretați tot! Venisem cu sufletul la Rapid, ca un profesionist, nu fiindcă jucasem la Steaua!>. Mi-a zis că am avut dreptate. Uitați-vă unde a ajuns apoi Urziceniul și unde e Rapidul! Nicăieri! Venisem să-mi fac treaba în Giulești, nu să păcălesc fotbalul, că asta n-am făcut niciodată”, a declarat Petrescu, pentru Gazeta Sporturilor.