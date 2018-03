LOCAȘUL SFÂNT din ROMÂNIA unde BUDIȘTII din CHINA vin să se ROAGE. Preoții de la această MÂNĂSTIRE fac EXORCIZĂRI

Există un loc sfânt în România unde budiștii din China și Japonia vin în pelerinaj pentru a se ruga. Femeilor le este interzis prin legământ să urce la mânăstire.





Mânăstirea Frăsinei este singura din România ale cărei tradiții sunt similare celor de la Muntele Athos. Legământul Sfântului Calinic este respectat cu strictețe aici, iar slujbele încep în fiecare zi la ora zero.

Pragul acestui lăcaș a fost trecut de pelerini din întreaga lume, inclusiv de budiști veniți din China sau Japonia. Cu toate acestea, accesul femeilor este interzis prin legământ, iar încalcarea sa atrage pedepsirea vinovatei.

Tot aici se fac exorcizări în mare tainaă și doar ținând post. în fiecare lună, mii de pelerini trec pragul mânăstirii. „Recordul“ a fost înregistrat în Postul Paștelui, când numărul acestora a fost mai mare de 3.000.

„La Frasinei vin frecvent familii care aduc bolnavi incurabili, handicapati sau chiar posedati de diavol.

Ei spera ca linistea de la manastire sa ii faca pe bolnavi sa se simta mai aproape de Dumnezeu si sa ii ajute sa isi revina. Calugarii de la manastire au reusit sa faca si citeva minuni. Citiva calugari batrini au darul de a scoate diavolul din om. Unul dintre ei este chiar staretul Stefan Neonil, de 82 de ani. Pe linga zilele de post aspru, singura bucurie a calugarilor care fac exorcizari este preaplinul sufletesc dat de insanatosirea unui om sau de alungarea diavolului. „La hirotonie, toti preotii primesc acest har, dar numai prin viata sfinta primesc niste haruri in plus. Unii alunga diavolii, iar altii hirotonesc“, a povestit unul dintre calugari. Se spune ca la Frasinei si-au gasit „linistea“ multi fosti oameni de afaceri, actori si alti „oameni mari“, care sint acum calugari, nevrind sa se stie nimic despre ei in afara zidurilor manastirii”, scrie GDS.

