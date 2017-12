Mama copilului terorizat de ”Moș Nicolae” a vrut doar să îi dea o LECȚIE pentru a fi mai cuminte

Filmulețul postat pe facebook, cu un copil care plânge în hohote în timp ce Moș Nicolae lovește cu o coadă de mătură în podea a isterizat o țară întreagă.





Mama copilului de cinci ani a declarat că a vrut doar ca băiețelul să fie speriat deoarece este cam ”neastâmpărat” și are prea multă energie.

De față, la teribila scenă, erau doar mama copilului, unchiul acestuia care juca rolul lui Moș Nicolae, unchiul lui și un verișor, care a fost și cel care a filmat scena. „Am vrut să îl speriu puțin de Moș. A primit și cadouri. Nu cred că în filmarea aia s-a văzut că l-a snopit în bătaie Moșu`. Recunosc că, ca și mamă am greșit puțin. Îl cresc singură. Așa am crezut că e bine să fac. Recunosc că am greșit. E copilul meu și mă doare sufletul. Nu îl maltratez, e sufletul meu. Poate am exagerat puțin, dar nu l-am maltratat sau bătut niciodată”, a mărturisit mama băiețelului.

La o zi după ce filmarea a apărut pe facebook, acasă la copil, care locuiește doar cu mama lui, în localitatea Bistrița Bârgăului au mers polițiștii și inspectorii de la Direcția de Protecția Copilului, care fac cercetări într-un dosar de rele tratamente aplicate unui minor.

Copilașul de cinci ani provine dintr-o relație pe care femeia a avut cu un bărbat din Constanța, în timp ce aceasta se afla la muncă în Italia. De când s-a întors în localitatea de domiciliu, femeia a avut grijă de copil. De altfel, și bunica copilului a declarat pentru bistrițeanul.ro că nu au vrut să terorizeze copilul, ci doar să îi dea acestuia o lecție. „I-o adus daruri Moșu`. Așa vine Moșu`cu bota, l-a pus să zică niște rugăciuni și atât. S-a panicat că i-a fost frică de Moș, probabil. Filmulețul l-a făcut un nepot de-al meu și I-a trimis tatălui copilului, care a vrut să ne facă un rău și ne-a făcut”, a spus și bunica copilului.

foto: bistrițeanul.ro

Loading...