O mamă ALCOOLICĂ din Iași i-a aplicat fiicei sale o PEDEAPSĂ ce întrece orice imaginație BOLNAVĂ

O femeie de 51 de ani din Iași și-a alungat din casă propria fiică . Pentru că aceasta nu s-a conformat cerinței sale, femeia a opărit-o cu apă clocotită. Tânăra a ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II.





O femeie din Iași i-a aplicat fiicei sale o pedeapsă înfiorătoare, după ce a a dat-o afară din casă, însă aceasta s-a opus. Incidentul s-a petrecut în weekend, în satul Bulbucani, comuna Gropnița, județul Iași.

Femeia de 51 de ani, aflată sub influența alcoolului, a avut o ceartă cu fiica sa de 27 de ani. În urma scandalului, femeia a dat-o afară din casă și fiincă tânăra a refuzat să plece, aceasta a aruncat apă clototită pe ea, scrie Antena3.

„La Unitatea de Primire Urgente a Spitalului 'Sf. Spiridon' din Iasi a fost transportata o tanara, in varsta de 27 de ani, din comuna Gropnita, judetul Iasi. Aceasta a fost adusa la unitatea medicala prezentand arsuri de gradul l si al ll-lea, acestea fiind provocate de un lichid fierbinte. Pacienta prezenta arsuri pe 20 la suta din suprafata corporala. Din informatiile pe care le avem, se pare ca aceasta a fost agresata de catre mama ei, pentru ca nu a vrut sa paraseasca domiciliul. Aceasta a fost internata la sectia de chirurgie plastica, starea ei de sanatate urmand sa fie urmarita in continuare. De precizat este ca in acest caz a fost anuntata Politia, care va efectua cercetari pentru a stabili cu exactitate ceea ce s-a intamplat”, au spus reprezentanții spitalului, conform bzi.

