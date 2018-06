SCANDAL MONSTRU în mișcarea #REZIST! Mălin Bot ACUZAT de Sandu Matei: „Ne-ai TRĂDAT pentru bani! Ura mai trece, SCÂRBA NU”

Un scandal a izbucnit în mișcarea #Rezist, după ce Sandu Matei, protestatarul care a lovit un bătrân, în vârstă de 71 de ani, în Piața Victoriei a lansat acuzații dure la adresa lui Mălin Bot, unul dintre liderul mișcării cu același nume.





Într-o postare pe Facebook, Sandu Matei îl acuză pe Mălin Bot că lansează „minciuni și denigrări” în spațiul public.

Sandi Matei, care era până de curând „locotenentul” lui Mălin Bot, îl acuză pe acesta că l-a trădat pentru imagine și bani

„Malin Bot care este scopul tau de promovezi astfel de minciuni si denigrari in tara ?

Cei care ati fost in PV ati vazut realitatea. Acel microfon este al libertatii si democratiei necenzurate, daca se vorbeste strict despre Statul de Drept. Maline , ca ti-ai batut joc de toti cei din jurul tau, noi o stim si nu am facut public, dar sa te folosesti de altii sa ne loveasca ca psd-ul si mocirla tv cu minciuni este DEGRADANT chiar si pt un jurnalist….regret ca am fost amicul tau si ma doare sufletul ca ne-ai tradat atat de pervers de dragul imaginii si a banilor….ura mai trece, scarba NU

edit. min 41 din live-ul lui Malin de azi, 23.06”, a scris Sandu Matei pe Facebook.

