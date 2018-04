MAJORANA demonstrator: de ce a disparut antimateria din Univers?

Studiul neutrinilor ar putea contribui la descifrarea misterul disparitiei antimaterie din Univers imediat dupa Big Bang. Diverse experimente in toata lumea studiaza aceste minuscule particule; printre acestea si MAJORANA demonstrator, in laboratorul subteran american Sanford Underground Research Facility, care incearca sa descopere dezintegrarile beta duble fara emisie de neutrni.





Modelul standard al cosmologiei ne spune ca Universul, adica materia, spatiul si timpul, au luat nastere acum circa 13.8 miliarde de ani in urma Big Bangului. Imediat dupa Big Bang insa, conform acestui model, in Univers existau cantitatati egala de materie si antimaterie. Ce s-a intamplat atunci cu antimateria, unde a disparut? Faptul ca la ora actuala in Univers nu exista urme de antimaterie inseamna ca aceasta a disparut – altfel anihilarea materiei cu antimateria ar fi lasat un Univers plin de energie (fotoni) insa fara materie (stele, galaxii, planete).

Una dintre teoriile care explica disparitia antimateriei din Universul timpuriu este legata de neutrini: mai precis de natura acestor misterioase particule din cadrul Modelului Standard al fizicii particulelor elementare. Neutrinii, de trei tipuri, neutrini electronici, muonici si tauonici, interactioneaza doar prin interactiuni slabe cu restul materiei; in plus, la ora actuala nu se stie daca neutrinii si antineutrinii sunt una si aceeasi particula sau, dimpotriva, doua particule diferite. Tocmai posibilitatea ca neutrinii sa fie aceeasi particula cu antineutrinii ar putea explica parte din misterul disparitiei antimateriei din Univers, intrucat ar reprezenta o dovada a neconservarii asa-numitului numar leptonic – Ettore Majorana a fost cel care in 1937 a propus aceasta posibilitate.

Cum putem studia natura neutrinilor? Sunt acestia acelasi gen de particula cu antineutrinii sau este vorba despre doua particule diferite? O alta intrebare este legata de masa neutrinilor: la ora actuala stim ca au o masa, ce aceasta este extrem de mica, dar inca nu a fost masurata. O modalitate pentru a raspunde ambelor intrebari, care este masa neutrinilor si daca antineutrinii sunt aceleasi particule cu neutrinii, este studiul proceselor de dubla dezintegrare beta fara emisie de neutrini, procese in care un nucleu se dezintegreaza in altul in urma transformarii a doi neutroni in doi protoni cu emisie de doi electroni, fara emisie de neutrini. Acest lucru este posibil doar daca neutrinii si antineutrinii sunt una si aceeasi particula.

In cadrul procesului “normal” de dubla dezintegrare beta pe langa cei doi electroni se emit si doi antineutrini.

Acest proces este studiat in cadrul mai multor experimente situate in laboratoare subterane, pentru a proteja aparatul de masura fata de razele cosmice care pot ascunde semnalul studiat.

Unul dintre cele mai recente studii este cel efectuat in cadrul colaborarii MAJORANA Demonstrator, la care participa 129 de cercetatori din 27 de institute din 6 tari, care a efectuat o masuratoare de test in laboratorul subteran american din South Dakota, Sanford Undeerground Research Facility, situat la o adancime de peste 1400 de metri.

Pagina 1 din 2 12