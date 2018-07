Maghiarii se plâng ambasadorului SUA în România: A crescut numărul proceselor în care drepturile acordate minorităţilor sunt anulate de tribunale

După întâlnirea de luni cu ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a afirmat că l-a informat pe oficialul american despre situaţia comunităţii maghiare care „s-a agravat în ultimii 10 ani", arătând că anumite drepturi ale maghiarilor au fost anulate în instanţă sau că există probleme în utilizarea simbolurilor sau a inscripţiilor bilingve.





„L-am informat pe Domnia Sa (nr: ambasadorul SUA, Hans Klemm) despre evoluţiile temelor discutate cu ocazia vizitei sale din 2016, şi anume că, în fond, situaţia comunităţii maghiare s-a agravat în ultimii 10 ani. Şi acest lucru se întâmplă nu la nivelul politicului, deşi se poate constata o radicalizare a unor partide politice româneşti, ci acest front a fost strămutat în mod obscur în sălile de justiţie. În ultimii ani a crescut numărul proceselor în care drepturile acordate minorităţilor sunt anulate de tribunale, acestea devenind practic un nou for de legiferare", a declarat Borboly Csaba, potrivit Agerpres.

Potrivit preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, deşi utilizarea simbolurilor minorităţilor naţionale este garantată de lege, aleşii locali din comunităţile locale maghiare sunt obligaţi prin hotărâri judecătoreşti să îndepărteze simbolurile secuieşti şi inscripţiile în limba maghiară.

„De asemenea, am prezentat problemele noastre, ale comunităţii maghiare, privind utilizarea simbolurilor, inscripţiilor bilingve şi circul juridic pornit de Dan Tănasă împotriva comunităţii noastre, probleme apărute în retrocedarea bunurilor confiscate de regimul comunist, mai cu seamă despre procesul de renaţionalizare care a început în ultimii ani, discriminările la care sunt supuşi elevii din liceele cu predare în limba maghiară şi am prezentat motivele pentru care această ţară are nevoie de o descentralizare locală şi introducerea reală a autonomiei locale şi teritoriale', a mai spus Borboly Csaba.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm, a declarat luni, la Miercurea Ciuc, referindu-se la evoluţia relaţiilor dintre majoritatea românească şi minoritatea maghiară, că acesta este un subiect urmărit „cu mare atenţie" şi şi-a exprimat speranţa că toate minorităţile „sunt pe deplin respectate în România".

Diplomatul american a avut luni întâlniri cu preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, cu prefectul judeţului, Jean-Adrian Andrei, şi cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, prezenţa presei nefiind permisă la aceste discuţii.

