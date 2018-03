Lupescu, arătat cu degetul în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, speculează la maximum actele găsite în arhivele de la „Casa Fotbalului”.





După ce a prezentat pe blogul personal documente ce vizau activitatea pe care a avut-o Ionuț Lupescu, în funcția de director general al FRF, Burleanu „l-a dat în primire”, ieri, pe „Kaiser”, în fața membrilor Comitetului Executiv.

„Kaiserul”, subiectul ședinței CEx

În cadrul ședinței ținute la sediul federației, președintele l-a criticat dur pe principalul contracandidat de la alegerile ce se vor desfășura pe 18 aprilie. Subiectul este legat de afacerile făcute de Lupescu și de banii care s-au îndreptat către firma SEG.

„Scopul era să dezvoltăm fotbalul românesc”

Întrebarea după dezvăluirile făcute de Burleanu este legată de întârzierea cu care președintele a scos la lumină documentele, ținând cont că se află la butoanele federale din primăvara anului 2014.

Ieri, președintele a oferit o explicație puerilă. „Când am plecat la drum, în 2014, scopul era să dezvoltăm fotbalul românesc. Abia acum câteva săptămâni am intrat în arhiva Federației și am găsit aceste informații. Nu le-am făcut publice pentru că nu le știam. Nu le-am ținut pentru a-l ataca pe Ionuț Lupescu în campanie pentru că acum patru ani nu știam că va candida. Când Lupescu ne dădea nouă lecții de management am decis să căutam în arhivă să vedem ce a făcut când era el.”

Pagina 1 din 1