Lupescu și-a anunțat candidatura prin intermediul soției

După câteva luni în care a ezitat să declare public dacă va intra în cursa electorală, „Kaiserul” a făcut, timid, un pas în față. Fostul component al „Generației de Aur” va deveni principalul rival al lui Răzvan Burleanu la șefia FRF





Ionuț Lupescu (49 de ani), fostul mijlocaș al echipei naționale, va încerca să-l oprească pe Răzvan Burleanu (medalion) din cursa pentru câștigarea celui de-al doilea mandat de președinte al Federației Române de Fotbal.

Ieri, „Kaiserul” a anunțat că va intra în cursa pentru alegerile programate la data de 18 aprilie. Interesant este că Lupescu a făcut marele anunț prin intermediul soției.

„Sunteți mulți care mi-ați solicitat de-a lungul ultimului ani să îmi pun experiența, cunoștințele și pasiunea în serviciul fotbalului din țara mea. V-am auzit, am înțeles, am cântărit și am luat decizia conformă cu dorințele voastre, să îmi depun candidatura la președinția Federației Române de Fotbal”, a scris Flori Lupescu pe Facebook.

Renunță la funcția deținută la UEFA

Odată lansată informația, fostul mjlocaș a vorbit despre decizia luată. „M-am hotărât să intru în această luptă fiindcă foarte multă lume mi-a cerut să facem ceva pentru fotbalul românesc. În zilele următoare voi face și o conferință de presă pentru a oferi detalii. Mi-am încheiat socotelile cu UEFA, urmează să plec și prin țară pentru a discuta cu membrii afiliați”, a spus Lupescu pentru gsp.ro.

Fostul component al „Generației de Aur” și-a dat demisia din funcția de director tehnic al UEFA, pentru a se ocupa de alegeri. Pentru el, FRF nu este o necunoscută, pentru că, în perioada 2005 - 2011 a fost director general la „Casa Fotbalului” și a colaborat cu fostul președinte Mircea Sandu.

S-a ocupat de arbitrajele din Liga I

Lupescu s-a transformat astfel dintr-un opozant al „Nașului”, într-un colaborator. În cele din urmă, „Kaiserul” a plecat la UEFA, după mai multe discuții în contradictoriu avute cu Sandu. Fostul mijlocaș este cel care a girat pentru numirea lui Răzvan Lucescu în funcția de selecționer, de aici rezultând o perioadă catastrofală pentru prima reprezentativă. La FRF, Lupescu a fost și cel care s-a ocupat cu delegarea arbitrilor la meciurile din Liga I, într-o vreme în care scandalurile legate de „fluierași” erau la ordinea zilei.

