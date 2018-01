Fenomen ASTRONOMIC extrem de RAR. LUNA ALBASTRĂ: Eclipsă totală, PRIMA DATĂ după 150 de ANI

Pe 31 ianuarie vom fi martorii primei eclipse din anul 2018. Dar această eclipsă nu va fi una obișnuită deoarece este vorba despre o Lună Albastră. Un astfel de fenomen nu a mai fost întâlnit de mai bine de 152 de ani.





Luna Albastră are, mai mult decât orice altceva, un nume înșelător. Denumirea nu se referă la culoarea obiectului ceresc, ci provine dintr-o transformare a unui cuvânt din engleza timpurie. De fapt, numele fenomenului se referă la o „anomalie celendaristică”, potrivit site-ului de specialitate Space.com. În mod normal, într-un an de zile are trebui să putem vedea 12 luni pline. Satelitul Pământului ar trebui, așadar, să fie complet luminat o dată pe lună. Din când în când, totuși, se întâmplă să apară de două ori pîntr-o singură lună, adică de patru ori în loc de trei într-un singur anotimp. În acest cazuri, apariția suplimentară este denumită Lună Albastră.

Deși fenomenul acesta nu este atât de rar, apărând, în medie, o dată la 2,7 ani, o eclipsă totală care să afecteze Luna Albastră este extrem de rară. Ultima întâmplare de acest fel a fost la 31 martie, 1866.

După eclipsa din 31 ianuarie 2018, fanii astronomiei vor fi bucuroși să afle că o astfel de eclipsă se va petrece din nou la 31 decembrie 2028 și la 31 ianuarie 2037.

Fenomenul va fi cel mai ușor de admirat din Asia estică și centrală, Indonezia, Noua Zeelandă și din majoritatea teritoriului australian, unde eclipsa va apărea pe cerul de seară. În vestul Asiei, India, Orientul Mijlociu și Europa de Est, evenimentul va fi deja în desfășurare când luna va răsări, potrivit Space.com.

Pentru cei amăgiți de numele înșelător, Space.com confirmă faptul că există momente când culoarea lunii este albăstrie, care se petrec atunci când în atmosferă este multă cenușă vulcanică, spre exemplu. În mode evident, aceste evenimente nu pot fi prevăzute în avans.

Cei de acasă vor putea vedea eclipsa LIVE, folosindu-se de servicii precum The Virtual Telescope Project.