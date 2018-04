Fostul preşedinte brazilian, Lula da Silva, prima reacţie din ÎNCHISOARE

Ex preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, favorit pentru alegerile prezidenţiale din octombrie, spune că este senin, dar indignat de a se afla în închisoare, după el, pe nedrept şi salută mobilizarea susţinătorilor săi într-un prim mesaj trimis din celula sa.





Lula, care a condus Brazilia între 2003 şi 2010, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru corupţie pasivă şi spălare de bani, se află încarcerat din 7 aprilie la Curitiba-sud. El n-a recunoscut toate învinuirile şi denunţă un proces fiindcă a fost împiedicat să se apere. ''Sunt senin, dar indignat ca toţi nevinovaţii care sunt indignaţi şi care trăiesc o nedreptate'', a scris Lula într-o scrisoare transmisă prin avocaţii săi senatoarei Gleisi Hoffmann, senatoare şi preşedinte al Partidului muncitorilor (PT), fondat de Lula în anii '80, titrează AFP.

''Sunt foarte recunoscător faţă de rezistenţa şi prezenţa voastră ca semn de solidaritate'', scrie Lula aderesându-se susţinătorilor care au organizat o campare de protest lângă poliţia din Curitiba unde este încarcerat. Ex preşedintele afirmă încă o dată provocându-l pe judecătorul Sergio Moro şi echipa de luptă anticorupţie de a ''proba învinuirile despre care spun că sunt acuzat şi pe care le-aş fi comis''. Sergio Moro este magistratul primei instanţe care l-a condamnat pe Lula. El a devenit un simbol al luptei împotriva corupţiei pentru mulţi brazilieni, dar în acelaşi timp ţinta atacurilor susţinătorilor ex preşedintelui. În afara campamentului, militanţii de stânga au ocupat de asemenea luni, în mod simbolic, tip de mai multe ore apartamentul triplex, pe coasta Sao Paulo, pe care ex preşedintele Lula l-a primit ca mită, potrivit justiţiei.

''Ori îl eliberaţi pe Lula, ori nu vom avea de ales'' striga un tânăr membru al Mişcării muncitorilor fără acoperiş. Susţinătorii denunţă ''farsa judiciară care l-a aruncat pe Lula în închisoare'', a scris pe Twitter coordonatorul Mişcării, Guilherme Boulos. ''Îngrijorarea noastră este că Lula este foarte singur'', a mărturisit senatoarea Hoffmann pe Twitter. ''Sâmbătă şi duminică nu i s-a permis să aibă nicio vizită, nici măcar a consilierilor săi juridici. Ceea ce ne nelinişteşte este că Lula ar putea că cadă într-o depresie şi să se îmbolnăvească''.

Pagina 1 din 1