Lukaku: „Mama amesteca laptele cu apă”

Romelu Lukaku este unul dintre cei mai buni atacanţi din lume. Belgianul de 25 de ani are o poveste cutremurătoare.





„Îmi aduc aminte perfect momentul în care am ştiut că suntem faliţi. Am în cap imaginea mamei mele şi privirea ei când se uita în frigider. Aveam 6 ani şi am venit acasă de la şcoală pentru masa de prânz. Mama avea acelaşi lucru în meniu în fiecare zi: lapte şi pâine. Când eşti mic, nu te gândeşti la aşa ceva, dar bănuiesc că atât ne puteam permite.

Într-o zi, am venit acasă, am intrat în bucătărie şi am văzuto pe mama cu o sticlă de lapte, dar o amesteca cu ceva. A venit şi mi-a servit prânzul ca şi cum nimic nu se întâmplase. Atunci mi-am dat seama ce se întâmpla. Amesteca laptele cu apă. Nu aveam bani destui să ne ajungă laptele până la finalul săptămânii.

Eram faliţi. Nu săraci, ci faliţi. Apoi, erau momente în care mama împrumuta pâine de la brutăria de pe stradă. Oamenii aceia ne ştiau pe mine şi pe fratele meu. Luam pâine luni şi o plăteam vineri. Ştiam că avem probleme, dar când am văzut-o pe mama amestecând lapte cu apă, am realizat că totul era terminat. Asta era viaţa mea.

Nu am spus nimic, nu am vrut să o supăr şi mai tare. Mi-am mâncat prânzul, dar mi-am făcut o promisiune în acea zi. Am ştiut exact ce am de făcut. Nu puteam să îmi văd familia în asemenea hal. Bunicul meu mi-a spus într- o zi: «Rom, fă-mi o favoare! Ai grijă de fata mea, te rog». Eram confuz, dar i-am promis asta. După cinci zile a murit.

Aș vrea ca bunicul meu să fie aici, să vadă ce viață avem. Aș vrea să-i pot da un telefon și să-i spun „Țiam spus eu! Fata ta este bine. Nu mai sunt șobolani în apartament, nu mai doarme pe podea. Nu se mai stresează. Suntem bine acum. Suntem bine”, a scris Lukaku pentru theplayerstribune. com.

