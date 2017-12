Ludovic Orban se prezintă la Instanţa supremă în dosarul în care a fost achitat pe fond pentru acuzaţia de corupţie

Şeful PNL Ludovic Orban se va prezenta, luni, în faţa Completului de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) care ia în discuţie un nou termen în apel al dosarului în care instanţa de fond l-a achitat pentru acuzaţia adusă de procurorii DNA, respectiv aceea că i-ar fi cerut omului de afaceri să îl susţină financiar în cursa pentru fotoliul Primăriei.





Decizia de achitare a fost luată în majoritate, doi judecători au decis achitarea în timp ce al treilea judecător a considerat că Ludovic Orban ar trebui condamnat la un an de închisoare cu suspendare.

Înaintea judecării primului termen în apel, liderul PNL a declarat:„ După cum ştiţi, instanţa a stabilit că sunt un om cinstit, care nu a încălcat legea, un om căruia i s-a făcut o mare nedreptate, aştept să mi se facă dreptate. Apelul DNA nu aduce absolut nimic nou, nu are niciun fel de argument. Nu eu am fost acela care a solicitat întâlnirea cu domnul Urdăreanu, după desemnarea ca şi candidat ca primar, am fost contactat şi invitat la el acasă. Din înregistrări reiese că nu mi-am folosit în niciun fel aşa-zisa influenţă a funcţiei de conducere de partid. Eu nu am luat banii respectivi, nu am acceptat o finanţare şi de asemnea, nu reiese de nicăieri că ar fi fost vorba de o finanţare ilegală”

Ludovic Orban, fost candidat al Partidului Naţional Liberal (PNL) şi fost prim-vicepreşedinte al formaţiunii politice, a fost trimis în judecată de DNA în luna mai 2016, fiind acuzat de folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite.

Procurorii susţin că la data de 1 martie 2016, Ludovic Orban ar fi contactat un om de afaceri pe care îl cunoştea, cerându-i bani pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care Orban Ludovic fusese nominalizat pentru a candida la funcţia de primar al Municipiului Bucureşti. Omul de afaceri căruia Ludovic Orban i-ar fi solicitat ajutorul financiar este Tiberiu Urdăreanu.

