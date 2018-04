Ludovic Orban, scenariu EXPLOZIV: Oare în ce țări vor FUGI Dragnea și Tăriceanu pentru a scăpa de ÎNCHISOARE?

Președintele PNL – l-am numit pe Ludovic Orban – susține, pe Facebook, că unicul scop al aliaților Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu este acela de a dezincrimina faptele pe care le-au comis readucând procurorii și judecătorii la ordinul politic al PSD-ALDE. De asemenea, Orban se întreabă în ce țări vor fugi Dragnea și Tăriceanu, pentru a scăpa de închisoarea apropiată.





”Cat de naiv sa fii sa crezi in povestile lui Dragnea si Tariceanu ca se bat pentru drepturile si libertatile individuale ale oamenilor prin demersurile lor in justitie? Amandoi nu erau bogati cand au intrat in politica si acum sunt bogati. Amandoi au profitat din plin de pozitiile publice pe care le-au detinut. Amandoi sunt trimisi in judecata de DNA. Amandoi se simt cu musca pe caciula. Amandoi sunt inconjurati de politicieni cu probleme similare. Ca atare, tot ce fac ei in domeniul justitie nu are ca scop sa apere niciun drept, al niciunui cetatean obisnuit. Singurele lor obiective sunt sa dezincrimineze faptele pe care le-au comis si sa readuca procurorii si judecatorii la ordinul lor politic, pentru a nu mai fi in situatia de a da socoteala pentru ceea ce au facut. Alti mari luptatori pentru ‹dreptate› au fost atat de viteji incat astazi se gasesc in destinatii exotice. Elena in Costa Rica, Sebi in Serbia, Mazare in Madagascar. Oare ce destinatie va fi trecuta pe biletele de avion pe care si le vor cumpara intr- un viitor nu foarte indepartat Calin si Liviu? Ca mai sunt tari cu care nu avem tratat de extradare”, scrie Ludovic Orban.

