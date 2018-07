Ludovic Orban nu vede că PNL stă pe un butoi cu pulbere

Liderul PNL Ludovic Orban a catalogat, ieri, ca fiind o cerere „individuală” solicitarea președintelui Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, de a fi organizat Congres Național în vederea reconfirmării liderului formațiunii.





Organizarea unui congres al partidului în vederea unei „clarificări doctrinare”, dar și pentru reafirmarea sprijinului faţă de Ludovic Orban din partea celor care l-au votat în fruntea partidului a cerut președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, ieri, liberalilor, în ședința săptămânală a conducerii centrale.

„Au fost o grămadă de fuziuni şi trebuie ca fiecare membru PNL să se simtă ca acasă, să nu se simtă nimeni exclus, pentru că nimeni nu e exclus din PNL. ( ...) Boală lungă, moarte sigură! Sunt voci în partid - chiar dvs. le comentaţi şi spuneţi că e contestat, că nu e contestat. Ludovic a fost ales de 80% dintre cei care au participat la acel congres. În mod normal, cei care l-au susţinut trebuie să îşi reafirme sprijinul faţă de Ludovic Orban, pentru că, dacă erau aşa de corecţi, nu avea loc acea întâlnire”, a declarat Petrache.

O gafă!

Deși, inițial, nu a vrut să stea de vorbă cu presa după şedinţa Biroului Executiv al PNL, vicepreşedintele liberal Marian Petrache a spus, în cele din urmă, că întâlnirea dintre Vasile Blaga şi mai mulţi foști pedeliști, de la sediul PNL, a fost o „gafă’’. „Da, (Vasile Blaga - n.r.) a făcut o gafă, aceea a fost o gafă. (...) Am spus în interiorul partidului, ce am avut de spus am spus acolo. Nu cred că pot să dezbat problemele interne ale partidului afară. Nu e corect (a făcut o gafă - n.r.) pentru că nu mai există fostul PDL şi fostul PNL. Există PNL”, a explicat liderul liberal.

„Problemuțe”

Înainte ca şedinţa Biroului Executiv al PNL să înceapă ieri, prim-vicepreşedintele liberal Mircea Hava a spus că la întâlnirea dintre Vasile Blaga și foștii lideri PD-L, de săptămâna trecută, au fost exprimate doar nemulţumiri mărunte, „problemuţe”. „Sunt nemulţumiri mărunte, nici nu are sens să le discutăm. A fost legat şi de comunicare, că nu li s-a spus... Nu sunt probleme de discuţii mari. Sunt problemuţe. (...) Şi, pentru oamenii care au problemuţe, era bine să ne întâlnim cu ei. Şi mai este un lucru. Aici (la şedinţa Biroului Executiv - n.r.), mulţi tac pentru că, nu ştiu, parcă au o frică, o reţinere. Acolo şi-au mai dat drumul. Dar nu sunt probleme - încă o dată vă spun, şi asta a spus-o şi Vasile - partidul este unit, avem un partid şi de aici încolo trebuie să muncim ca să facem ceva”, a spus Hava.

