VEȘTI CUMPLITE pentru Nicoleta Luciu! Va fi OPERATĂ DE URGENȚĂ. Este CANCER?

Nicoleta Luciu trece prin momente cumplite, după ce a primit vestea năpraznică. Medicii i-au spus că ar trebui să se opereze de urgență, fiind suspectă de cancer.





Nicoleta Luciu s-a retras din viața mondenă în momentul în care a decis să plece din București în Miercurea Ciuc pentru a se dedica întru totul familiei.

Vedetei se pare că i s-a descoperit un nodul la sând, precizează Spynews.ro. Aceasta urmează să fie operată de urgență la sâni, iar medicii îi recomandă să renunțe la silicoane.

Luciu dezvăluia de curând că a trecut prin mai multe probleme în casnicie:

„E foarte, foarte important ca lucrurile să decurgă frumos şi normal într-un cuplu. Fetele bune au gura mai mică (râde) şi credeţi-mă că o să fie bine. Niciodată să nu vă certaţi cu soţii. Daţi-le dreptate când au draci şi gata. Tu aşa faci? La noi e invers. El e foarte calm, eu sunt mai agitată pentru că stând de dimineaţă până seara cu copiii am super energie şi câteodată mă mai şi enervez şi primul care-mi iese în cale de multe ori e el. (…)

În primul rând am debutat ca model când aveam 15 ani, după care am evoluat, am făcut vreo 15 ani şi acest hobby al meu pentru că am îmbinat utilul cu plăcutul. (…) Când am debutat noi se câştigau foarte mulţi bani. Acum nu mai ştiu preţurile, dar ştiu că la vremea respectivă generaţia de aur făcea foarte mulţi bani la vremea respectivă. Şi asta pentru că erau foarte multe job-uri şi… puţine modele. Iar Nicoleta Luciu a profitat de acest lucru, mai ales că a ajutat-o înălţimea şi fizicul. (…) Crăiasa Zăpezii, am încheiat practic şi prezentarea, dar să ştii că am avut emoţii. Nu ştiu de ce. În mod normal n-ar fi trebuit să am, dar uite că am avut. (…)

Nu m-am plâns niciodată pentru că îmi place ceea ce am făcut, n-am regretat niciun moment al vieţii mele, toate au venit la timpul lor, copiii la timpul lor, adică am încercat toate meseriile care puteau fi încercate în showbiz, le-am făcut cu plăcere, cu drag.”, a spus Nicoleta Luciu, potrivit Cancan.ro.

Pagina 1 din 1