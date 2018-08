Lucia Hossu Longin i-a dat în judecată pe istoricul Mădălin Hodor şi revista „22” pentru calomnie

Folosind acelaşi gen de documente prin care l-a atacat pe preşedintele Academiei, Hodor a acuzat-o pe realizatoarea tv de colaborare cu Securitatea.





Cunoscuta realizatoare a „Memorialului Durerii”, Lucia Hossu Longin, l-a dat în judecată pe istoricul Mădălin Hodor, funcţionar public la CNSAS, pentru calomnie, după ce acesta a acuzat-o, într-un articol publicat pe 3 iulie în revista „22”, că ar fi colaborat cu Securitatea. Lucia Hossu Longin a anunţat, într-un mesaj adresat, pe 4 iulie, redactoruluişef al săptămânalului, Andreea Pora, că îl va acţiona în instanţă pe autor, dar şi revista „22”. Mădălin Hodor a folosit, pentru a o acuza pe realizatoarea „Memorialului Durerii”, documente din acelaşi dosar prin care l-a atacat pe preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, într-un material apărut în aceeaşi publicaţie pe 12 aprilie.

Prejudiciu adus demnității, onoarei și reputației

„Au fost dați în judecată calomniatorii! Dosar nr.26374/3/2018 – Tribunalul București.

În sfârșit, grație unei celebre case de avocatură, am reușit să înaintez chemarea în judecată a celor patru vinovați, după opinia noastră, de prejudiciul adus demnității, onoarei și reputației subsemnatei, prin publicarea unui articol mincinos, calomnios și defăimător în Revista 22, numărul din 3 iulie 2018.

Îl aștept pe dl. Hodor să prezinte în instanță probe ale colaborării mele cu fosta Securitate.

Am declarat imediat după publicarea infamantului articol că nu am semnat niciodată vreun angajament de colaborare cu Securitatea, nu am avut nume de cod, nu am semnat note informative și nici o silabă scrisă de mine nu se află în arhiva Securității. În concluzie, nu am avut nicio colaborare cu instituția declarată ilegitimă și criminală în Parlamentul României din 2006.

Reprezint de 28 de ani unul dintre jurnaliștii care au deconspirat mecanismele represive ale Securității; am creat o arhivă a victimelor și mi-am manifestat în toți acești ani buna credință și grija sacră față de acuratețea memoriei.

Acuzele mizerabile ale dlui Hodor apasă nu numai asupra integrității mele, ci și asupra operei realizate în acești 28 de ani. Căci mulți se pot întreba: ce credibilitate mai are „Memorialul Durerii” produs de o pretinsă colaboratoare a Securității?!

Am o vârstă înaintată și, deși munca la Memorial a fost plină de sacrificii, mi-am menținut condiția profesională și morală prin încrederea și iubirea foștilor deținuți politici, deținuți care sunt alături de mine și în acest moment.

