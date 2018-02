Lora este ÎNSĂRCINATĂ? Imaginea care a dat-o pe artistă DE GOL. Fanii au ÎNCREMENIT - Galerie Foto

Fanii celebrei cântărețe Lora sunt în alertă. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a făcut-o publică pe o rețea de socializare.





În imagine Lora apare alături de iubitul ei. Cei doi sunt foarte fericiți împreună și toată lumea se așteaptă să ajungă la altar și să aibă un bebeluș.

În fotografia buclucașă, Lora și partenerul ei de viață îmbrățișați, iar Ionuț îi ține mâna pe burtică iubitei lui. De la acestă imagine au pornit speculațiile cum că Lora ar fi însărcinată.

Lora a explicat că Ionuț Ghenu nu îi ținea mâna pe burtica de gravidă, așa cum s-a spus, ci pe o borsetă cu o lavalieră de la emisiunea Asia Express. „Ești însărcinată??? :)”, au întrebat-o mai mulți internauți pe cântăreață. „Nu. Este borseta pentru lavalieră (un microfon foarte mic)”, a lămurit Lora situația.

Lora a devenit cunoscută în România o dată cu participarea la concursul Star Factory, organizat de Prima TV, în anul 2004, însă au fost necesari încă doi ani pentru a se lansa în industria muzicală. În anul 2006 s-a înființat formația Wassabi, sub îndrumarea lui Marius Moga.

Wassabi s-a lansat cu piesa „Have some fun with Radio 21”, imnul din acel an al postului Radio 21. Fetele din formație au lansat mai multe piese în 2007, cu speranța de a reprezenta România la concursul internațional de muzică Eurovision. Deși piesele lor au fost votate de către public, nu au reușit ceea ce își propuseseră.

