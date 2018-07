LOCURILE de MUNCĂ ale românilor, OCUPATE de VIETNAMEZI. CRIZA FORȚEI de MUNCĂ în nordul țării

O firmă din Botoșani a apelat la muncitori din Vietnam, în condițiile în care țara noastră se află într-o reală criză a forței de muncă.





O firmă din Botoșani a apelat la muncitori din Vietnam, în condițiile în care țara noastră se află într-o reală criză a forței de muncă. În județ au ajuns deja primii muncitori vietnamezi, firma angajatoare asigurțnd translator, dar și condiții pentru prepararea hranei specifice.

„De maine, un numar de 33 de muncitori vietnamezi, ajunsi deja in Botosani, vor incepe lucrul pe unul din santierele Tehnic Asist – lucrarea privind extinderea retelelor de apa si canalizare in orasul Flamanzi. Acestia reprezinta in acest moment 10% din efectivul de muncitori angrenati pe santierele deschise de TAS in Botosani, Maramures, Satu Mare si Bucuresti, urmand ca procentul sa creasca in perioada imediat urmatoare la 20%, cand numarul lor va ajunge la 60”, a declarat unul din reprezentantii companiei botosanene.

„Muncitorilor le-au fost pregatite locuinte speciale in localitatile din apropierea santierelor Tehnic Asist, ei fiind insotiti de un translator, creandu-se totodata si conditi pentru pregatirea hranei cu care acestia sunt obisnuiti.

Masura a fost luata de compania botosaneana deoarece in Romania nu mai gasesc persoane dispuse sa munceasca in acest domeniu, in special pe locurile de munca unde nu este necesara vreo calificare”, scrie Satmareanul.

