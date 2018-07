Liviu Teodorescu și-a donat ziua de naștere

Ziua de joi, 12 iunie a o fost una specială pentru Liviu Teodorescu. Artistul a împlinit 26 de ani, prilej cu care a organizat o petrecere de zile mari, la care au luat parte atât colegii de breaslă, cât și familia și prietenii din copilărie.





Anul acesta însă, artistul nu a dorit cadouri pentru el, ci a dorit să îi ajute pe copiii bolnavi de cancer, astfel că și-a donat ziua de naștere, iar darurile s-au transformat în donații pentru cei de la HOSPICE Casa Speranței.

„Anul acesta am vrut să fac ceva special de ziua mea. Mi-am donat ziua de naștere către HOSPICE Casa Speranței, practic fiecare invitat a donat valoarea cadoului pe care avea de gând să mi-l cumpere. Donațiile sunt pentru îngrijirea copiilor și adulților cu boli incurabile de la Hospice”, ne-a mărturisit Liviu.

În spatele acestei decizii, stă însă o dramă teribilă. Deși este o fire veselă și energică, Liviu are în suflet o durere care îl face să vrea să lupte alături de cei suferinzi. Recent, artistul și-a pierdut doi oameni dragi, unchiul și bunica, ambii răpuși de cancer. In loc de petrecere, Liviu a sustinut un concert unppluged.

Concert în memoria rudelor răpuse de cancer

„Fac asta ca un tribut pentru doi oameni dragi pe care i-am pierdut anul trecut din cauza unei boli incurabile, cancerul. E o realitate dură pe care nu o putem combate, dar putem ajuta, putem participa la ușurarea vieții acestor oameni. Am susținut un concert unplugged, neam distrat și am sărbătorit, pentru că numai cu fericire și cu lumină poți alunga orice nor negru din viața ta și a altora”, a marturisit artistul.

În urmă cu un an, Liviu Teodorescu a lansat proiectul muzical #LiTEmoments, care cuprinde o serie de melodii devenite deja hituri, iar anul acesta completează lista cu trei momente noi, printre care și melodia „Toate momentele”, scrisă de artist în memoria bunicii și a unchiului său.

