Liviu Teodorescu ar înlocui manualul școlar cu o revistă!

„Nu mulți știu despre mine că iubesc istoria, mai ales istoria românilor. Când am văzut că ați lansat Evenimentul Istoric cu Nicolae Ceaușescu pe copertă am căutat revista la mai multe chioșcuri, mai ales că sunt fascinat de toată perioada comunistă. Am 25 de ani, sunt născut după Revoluție și am auzit multe povești din acea perioadă. Am avut surpriza ca toate subiectele din interior să fie interesante, deși inițial m-a atras doar coperta.

Tinerii sunt obișnuiți cu istoria de la școală, care uneori e plictisitoare. Ce mi-a plăcut mult la această revistă a fost modul antrenant în care sunt relatate evenimente importante și cu adevărat interesante. Poveștile, nu anii contează, din punctul meu de vedere, în istorie. Aș înlocui manualele de istorie cu reviste de profil, sunt sigur că prezența ar fi de 100%.”, spune artistul.