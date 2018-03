Liviu Dragnea: SRI s-a implicat în formarea Guvernului, USL, alegerile din PSD și numirea Codruței Kovesi

În urmă cu un an de zile, EVZ publica primul articol din serialul „Noi suntem statul!”, o incursiune în discuțiile și întâlnirile private care aveau loc în vile SRI și în locații de agrement între politicieni, servicii secrete și magistrați, în preajma unor evenimente politico-juridice majore. Refuzat de peste patru luni de zile de colegii lui social-democrați să depună pe această temă mărturie în Comisia parlamentară de control a activității SRI, președintele PSD Liviu Dragnea a rupt tăcerea și a povestit, marți seară, în direct la Antena 3, trei episoade explozive din istoria recentă a politicii dâmbovițene. Martorii direcți au confi rmat ieri doar o parte din dezvăluiri.





Dragnea a spus că, în 2013, fostul director SRI George Maior i-a dat premierului de la acea vreme, Victor Ponta, lista cu persoanele pe care să le propună în fruntea Parchetului General, a DNA și a DIICOT.

„Eram în aprilie 2013. Şedinţele de coaliţie (coaliția de guvernare USL, n.red.) se ţineau la Crin Antonescu în birou. La un moment dat, Ponta a scos din buzunar o hârtie mototolită şi mi-a zis să mă uit pe ea, să nu vadă ceilalţi. Erau scrise trei nume: Niţu, Bica, Kovesi. Mi-a zis: «Vorbeşte cu doamna Pivniceru, ministrul Justiţiei, să ne vedem mai târziu la tine în birou». La final, m-a tras într-o parte şi mi-a zis: «Asta s-a negociat: Niţu la Parchetul General, Bica la DIICOT şi Kovesi la DNA». Am zis: «Hai să vorbim cu doamna Pivniceru, care a declanşat o procedură transparentă de selecţie pentru procurorii-şefi. De ce să nu continue doamna Pivniceru?». A zis: «A negociat George Maior cu Băsescu». Cred că a zis şi de Elena Udrea. Eu i-am zis că e greşită procedura. L-am întrebat: «I-ai zis lui Crin?». Ponta: «I-am zis, dar nu e de acord». Doamna Pivniceru a spus: «Nu pot să fac asemenea propuneri. Nu pot să-mi bat joc de cariera mea, îmi dau demisia». Ceea ce a şi făcut. Asta e o parte din povestea numirilor. Numele i le-a dat lui Ponta, George Maior“, a relatat președintele PSD.

Crin Antonescu a declarat, ieri, la Antena 3, că Ponta i-a zis și lui că a negociat cu Băsescu cele trei nume. „Domnul Ponta m-a informat că a negociat formula asta cu Traian Băsescu - nu mi-a spus de altcineva - şi că el doreşte să se meargă pe aceste numiri, adică numele amintite de domnul Dragnea şi care au şi fost până la urmă numirile respective. (Victor Ponta - n.r.) mi-a spus: «Guvernul face propunerile, dar preşedintele semnează, trebuie găsit un compromis. Asta e formula de compromis care e posibilă şi pe care eu o susţin»”, a spus fostul președinte PNL. El a menționat că numele lui George Maior nu a fost însă menţionat în discuţiile pe care le-a avut cu Ponta despre numirea procurorilor-şefi.

Într-un răspuns la comentariile apărute pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta i-a spus ieri unui internaut că și Dragnea și-a dorit ca în fruntea DNA să fie numită Kovesi și că dorea să scape, astfel, de dosarul în care era urmărit penal. „O să vă povestesc cum s-a rugat Dragnea de noi să o punem pe Kovesi că îi rezolva dosarul Referendumului și pe Alina Bica - pentru că îl ajuta pe Ioan Nicolae! Răbdare, că vă spun tot!”, a scris fostul premier.

Război pentru Interne în sufrageria lui Ilie Sârbu

Liviu Dragnea a spus că lista miniștrilor din primul Guvern USL a fost stabilită de Victor Ponta împreună cu George Maior, directorul SRI de la acea vreme. Potrivit lui Dragnea, el și Crin Antonescu ar fi vrut să înceapă discuțiile despre lista miniștilor în seara zilei de 27 aprilie 2012, atunci când președintele Traian Băsescu l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe Victor Ponta, însă Ponta le-a spus că este obosit și să mai aștepte cu lista miniștrilor până duminică și i-a invitat la negocieri la casa din Cornu (județul Prahova) a socrului său, Ilie Sârbu.

„În sâmbăta aia, după- amiază, jucam tenis şi m-a sunat Crin şi mi-a zis: «Domnule, aseară nu s-a putut face Guvernul, pentru că am înţeles că era oboseală, dar dimineaţă, la 7.00, când a venit Victor, mi-a arătat lista guvernului. A făcut-o cu tine?». Zic: «Nu. Nu a făcut-o cu mine, pentru că eu am plecat acasă ca şi tine». Mi-a zis Crin: «Te-am sunat să-ţi zic pentru că nu mi se pare corect, pentru că am fost împreună» Am vorbit şi cu Victor şi i-am spus că nu am înţeles de ce a făcut-o şi, dacă tot a făcut-o, de ce să ne mai vedem la naiba-n praznic, undeva pe Valea Prahovei, să discutăm despre un lucru deja decis de el cu nu ştiu cine. Până la urmă mi-a dat de înţeles că a făcut în seara aia, în noaptea aia, Guvernul cu George Maior şi cu alţii”, a declarat Dragnea.

El a spus că în timp ce se afla cu Ponta în aceeași mașină, acesta l-a sunat pe Maior. „Pe drum încerca să-mi explice, dar nu-mi spunea până la capăt şi la un moment dat mi-a spus: «Uite îl sun pe George şi ți-l dau la telefon». Mi l-a dat la telefon pe George Maior. Mi-a spus Maior: «Guvernul nu e o chestiune aşa simplă, trebuie să aibă totuşi o anumită anvergură, să fie oameni verificaţi (...) Trebuie să punem nişte oameni care au legătură şi cu anumite instituţii». I-am spus: «George, iartă-mă, nu sunt de acord cu tine. Nu în- ţeleg (...) de ce noi mergem şi vorbim cu oamenii, ca de fapt să vedem că noi suntem transformaţi în păpuşi».

