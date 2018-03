Secretele din dormitorul lui Dragnea. Irina Tănase ESTE O AMANTĂ EXCELENTĂ. Dovezi clare de ultimă oră. BREAKING NEWS

Liviu Dragnea s-a prezentat, la Congresul extraordinar al PSD, alături de iubita sa, Irina Alexandra Tănase. Mult mai tânără decât acesta, Irina a captat toată atenția și i-a făcut pe toți cei prezenți să se întrebe când va deveni doamna Dragnea.





La Congres, liderul PSD, Liviu Dragnea, a pus-o pe Irina Tănase în primul rând, lângă premierul României și primarul Capitalei, două persoane extrem de importante în rândul social-democraților. Despre cuplul celor doi a comentat cunoscutul numerolog Mihai Voropchievici.

„Irina are o vibrație a numelui 2, iar Liviu Dragnea are 6. Sunt două cifre pare, vorbim despre o compatibilitate de 110%. Caracterul Irinei este echilibrat, diplomat, sensibil, imaginativ. Câteodată este pasivă, leneșă și supusă. Nu asta se vrea? În schimb, Liviu Dragnea este fermecător, conciliant, artist, sentimental, câteodată indecis, dar foarte senzual. Irina are imensă nevoie de dragoste, de tandrețe, este o fire visătoare. În schimb, Liviu Dragnea caută plăceri și dragoste, iar echilibrul lui general trece prin cel sentimental”, a spus Mihai Voropchievici la Antena 3.

„2 cu 6 sunt compatibilități fantastic de bune. Toate cifrele care se substituie literelor din nume și prenume o conduc la o fire foarte dominatoare, cu interese puternice. Este destul de cooperantă, dar puțin comunicativă. Este onestă, directă, muncitoare, își asumă responsabilități, dar este puțin mai impulsivă, ușor neconciliantă în cuplu. De aici pot apărea discuțiile. (...) Irina este atrăgătoare, vrea să placă, are un exces de nouă. Are patru cifre de nouă. În mod normal, ar trebui să aibă două. Este romantică, ușor de influențat, teatral, vrea să placă cu orice preț, este o fire mai mândră care acceptă să fie adulată”, a mai continuat numerologul.

„Și... bombă... nu voiam să o spun, dar o s-o zic: persoanele care au exces de nouă, pe latura efectivă, sunt amante excelente”, a conchis numerologul Mihai Voropchievici.

